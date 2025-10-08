দাকোপের ওয়াপদা বেড়িবাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত, ১ হাজার পরিবার পানিবন্দী

খুলনার উপকূলীয় এলাকা দাকোপ উপজেলার তিলডাঙ্গা বটবুনিয়ায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) প্রায় ১৫০ ফুট ওয়াপদা বেড়িবাঁধ ভেঙে ঢাকি নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। বেড়িবাঁধ ভেঙে যাওয়ায় নদীর পানিতে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়েছে। পানিতে তলিয়ে রয়েছে প্রায় কয়েক হাজার হেক্টর রোপা আমন ধানের খেত। ভেসে গেছে কয়েক লাখ টাকার পুকুরের মাছ। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় ১ হাজার পরিবার।
জানা গেছে, ঢাকি নদীর জোয়ারের অতিরিক্ত পানির চাপে গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে তিলডাঙ্গা ইউনিয়নের বটবুনিয়া বাজারের পশ্চিম পাশে হরিমন্দির-সংলগ্ন এলাকায় পাউবোর প্রায় ১৫০ ফুট ঝুঁকিপূর্ণ ওয়াপদা বেড়িবাঁধ ভেঙে যায়। পাউবো ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগে ভাঙনকবলিত স্থানে বাঁধ পুনর্নির্মাণের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
তিলডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. জালাল উদ্দিন গাজী জানান, আজ বুধবার সকালে জিও টিউবে বালু ভরে বাঁধ রক্ষার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ব্যর্থ হওয়ায় দুপুরের জোয়ারে আবার এলাকায় পানি ঢুকেছে। এলাকার অনেক লোকজন দিনরাত পরিশ্রম করে বাঁধ পুনর্নির্মাণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অতি দ্রুত বাঁধ আটকাতে না পারলে আমন ফসলসহ জনসাধারণের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে।
পাউবো খুলনার নির্বাহী প্রকৌশলী আশরাফুল আলম আজকের পত্রিকাকে জানান, ‘সকালে ভাঙনকবলিত স্থানে বাঁধ মেরামতের চেষ্টা করা হচ্ছিল। কিন্তু নদীতে জোয়ারের পানি বৃদ্ধি পাওয়ায় মেরামত করা সম্ভব হয়নি। সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। আশা করছি, পরবর্তী জোয়ার আসার আগে বাঁধ মেরামত করা সম্ভব হবে।’