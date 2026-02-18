হোম > সারা দেশ > খুলনা

খুলনায় যুবককে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তের গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 

খুলনায় দুর্বৃত্তের গুলিতে আয়নুল (৩২) নামের এক যুবক গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ বুধবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে নগরীর বান্দাবাজারের (হঠাৎ বাজার) রহমানিয়া গলির সামনে এ ঘটনা ঘটে।

আহত যুবককে স্থানীয়রা উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ (খুমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আয়নুল নগরীর লবণচরা ভূতের আড্ডা পার্ক এলাকার বাসিন্দা আলমগীরের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, আয়নুল বান্দাবাজার এলাকার রহমানিয়া গলির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এ সময় সন্ত্রাসীরা তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর দুটি গুলি করে। গুলি তাঁর ডান পায়ের হাঁটুতে বিদ্ধ হয়। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

জানতে চাইলে লবণচরা থানার এসআই খালিদ হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, গুলিবিদ্ধ আয়নুলের শরীর থেকে ব্যাপক রক্তক্ষরণ হয়েছে। তাঁর অবস্থা খুব আশঙ্কাজনক। হামলার ঘটনায় আশপাশের সিসি ফুটেজ সংগ্রহ করে আসামিদের শনাক্তের চেষ্টা করা হচ্ছে। তবে

আহত যুবকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রয়েছে বলে জানান তিনি।

