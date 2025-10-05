হোম > সারা দেশ > খুলনা

‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে মুসলিম পরিচয়ের জন্য সনদ নিতে হবে’

খুলনা প্রতিনিধি

তেরখাদা উপজেলা যুবদলের সমাবেশ। ছবি: সংগৃহীত

জামায়াত কখনো ক্ষমতায় গেলে মুসলিম পরিচয়ের জন্য সনদ নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হাবিব-উন-নবী খান সোহেল। আজ রোববার খুলনার তেরখাদা উপজেলা যুবদলের সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

হাবিব-উন-নবী খান সোহেল বলেন, ‘যদি কখনো জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় আসে, তবে মুসলমান হতে হলে তাদের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে হবে।’

তিনি বলেন, ‘জামায়াত বিদেশি শক্তিকে খুশি করতে দলীয় লোগো পর্যন্ত পরিবর্তন করেছে। এভাবে চলতে থাকলে তারা একদিন হাফপ্যান্ট পরেও ঘুরবে!’

মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে হাবিব-উন-নবী খান সোহেল বলেন, ‘যারা মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করেছে, মাকে-বোনকে হানাদার বাহিনীর হাতে তুলে দিয়েছে, তারা জাতির কাছে ক্ষমা না চেয়ে কোন মুখে ভোট চায়?’

সমাবেশে প্রধান বক্তার বক্তব্য দেন বিএনপির তথ্যবিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, বিশেষ বক্তা জেলা যুবদলের আহ্বায়ক এবাদুল হক রুবায়েদ, সদস্যসচিব নাজিমুজ্জামান জনি।

এ ছাড়া বক্তব্য দেন খুলনা জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. মনিরুজ্জামান মন্টু, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাড. মোমরেজুল ইসলাম, তেরখাদা উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক চৌধুরী কাউসার আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আতাউর রহমান রনু। সভাপতিত্ব করেন উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মোল্লা হুমায়ুন কবীর।

সম্পর্কিত

মাথা বের করায় খুঁটির সঙ্গে লেগে ট্রেনযাত্রীর মৃত্যু

সাংবাদিক হায়াত হত্যা: বাগেরহাটে বিক্ষোভ, ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম

খুবিতে পূজার ছুটি বাড়ানোর দাবিতে ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন শিক্ষার্থীদের

জামায়াত ৩০০ আসনের নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়েছে: পরওয়ার

নেশার টাকা না পেয়ে বাবাকে গলা কেটে হত্যার অভিযোগ

বেনাপোলে মোটর মেকানিক কিশোর অপহৃত: চোখ বাঁধা ছবি পাঠিয়ে মুক্তিপণ দাবি

কুষ্টিয়ায় নিখোঁজের ৯ ঘণ্টা পর ডোবা থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

গাংনীতে উদ্ধার হওয়া সেই অজ্ঞাত নবজাতক মারা গেছে

নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতেই হবে, কেউ বাধা দিলে জনগণ প্রতিহত করবে: অ্যাটর্নি জেনারেল

খুলনায় গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় যুবককে গুলি করে হত্যা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা