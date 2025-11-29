খুলনায় নারী পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

খুলনায় মিমি খাতুন (২৭) নামের এক নারী পুলিশ সদস্যের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে তাঁর মরদেহ খুলনা রিজিয়ন নারী ব্যারাক থেকে উদ্ধার করা হয়।
নারী পুলিশ সদস্য কুষ্টিয়া জেলার মো. নবীন বিশ্বাসের মেয়ে।
স্থানীয়রা জানায়, নিজকক্ষে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে ছিলেন তিনি। তাঁর মৃত্যুর কারণ কেউ জানাতে পারেনি। পরবর্তীকালে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
খুলনার পুলিশ সুপার মোহাম্মাদ জাকারিয়া বলেন, নারী পুলিশ সদস্য মিমি খাতুন স্বামীর ওপর অভিমান করেই আত্মহত্যা করেছেন। মিমি পছন্দ করে বিয়ে করেছিলেন স্বামী ইমরান হোসেনকে। কিন্তু স্বামীর পরিবার তাঁদের এ সম্পর্ক মেনে নেয়নি বলে তিনি জানান। মিমি খাতুনের মা-বাবা হাসপাতালে এসেছেন।