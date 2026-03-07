খুলনা মহনগরীর নিজ খামার এলাকা থেকে ৫টি অস্ত্র, ৯৬টি গুলিসহ সুরাইয়া নামের এক নারীকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তাঁকে আটক করা হয়। আটক ওই নারী সাতক্ষীরা সদর এলাকার বাসিন্দা।
লবণচরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তুহিনুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সাতক্ষীরা থেকে একটি মাদকের চালান খুলনা হয়ে ঢাকায় যাবে, এমন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ ও মাদক অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা নিজ খামার এলাকায় যৌথ অভিযান পরিচালনা করেন।
এ সময় সাতক্ষীরা থেকে ঢাকাগামী ইমাদ পরিবহনের একটি বাস নিজ খামার এলাকায় পৌঁছালে গাড়িতে তল্লাশি চালান তাঁরা। সুরাইয়া পারভীন সুমির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় তাঁর শরীর ও ব্যাগ তল্লাশি করা হয় এবং সেখানে ৫টি পিস্তল, ২টি ম্যাগাজিন ও ৯৬টি গুলি উদ্ধর করা হয়। পরে তাঁকে লবণচরা থানায় নেওয়া হয়। এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা হয়েছে।