পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে আসামি ছিনতাই, প্যানেল চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা

খুলনার দিঘলিয়া উপজেলার গাজীরহাটে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে চাঁদাবাজি মামলার এক আসামিকে ছিনিয়ে নিয়েছে তার পক্ষের লোকজন। এ সময় হামলায় পুলিশের তিন সদস্য আহত হন।
এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে গাজীরহাট ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যানসহ ২৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে হামলা ও আসামি ছিনতাইয়ের মামলার তিন আসামিকে।
পুলিশ জানিয়েছে, গত শনিবার সন্ধ্যায় একটি চাঁদাবাজি মামলার এজাহারভুক্ত আসামিদের গ্রেপ্তারের জন্য মাঝিরগাতীতে অভিযান চালিয়ে কাঁচাবাজার এলাকা থেকে তৈয়ব মুন্সি (২৬) নামের একজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে গাজীরহাট ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান সোহাগ মুন্সির নেতৃত্বে স্থানীয় কিছু ব্যক্তি পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে তৈয়ব মুন্সিকে ছিনিয়ে নেন। তাঁদের হামলায় মাঝিরগাতী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আব্দুল্লাহ আল-মাসুদ (৪৫), উপপরিদর্শক (এসআই) আহম্মদ আলী (৩৫) ও কনস্টেবল ইব্রাহিম (৩৫) আহত হন। আহতদের দিঘলিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়।
মাঝিরগাতী পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ আব্দুল্লাহ আল-মাসুদ বলেন, ‘তৈয়ব মুন্সি একটি চাঁদাবাজি মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শনিবার সন্ধ্যায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই গাজীরহাট ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান সোহাগ মুন্সি তাঁর লোকজন নিয়ে মব সৃষ্টি করেন। তাঁরা লাঠিসোঁটা দিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালান। এতে আমি এবং আরও দুই পুলিশ সদস্য আহত হই।’
পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে আসামি ছিনিয়ে নেওয়ার পরপরই দিঘলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এইচ এম শাহীনের নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের পুলিশের একটি দল মাঝিরগাতী এলাকায় অভিযান চালায়। রাতভর অভিযানে মো. ওসমান শেখের ছেলে জামিরুল ইসলাম (৩৪), সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে সৈয়দ আব্দুল করিম (৩৪) ও রতন শেখের ছেলে লিটন শিকদারকে (৩৫) গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
ওসি জানান, এ ঘটনায় প্যানেল চেয়ারম্যান সোহাগ মুন্সিকে প্রধান আসামি করে দিঘলিয়া থানায় মামলা করা হয়েছে। অজ্ঞাতনামা আরও ১০-১২ জনকে আসামি করা হয়। এর মধ্যে এজাহারভুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।