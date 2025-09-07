হোম > সারা দেশ > খুলনা

বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাকচালক পিস্তলসহ আটক

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  

পিস্তল ও গুলিসহ আটককৃত ট্রাকচালক ও তাঁর সহকারী। ছবি: আজকের পত্রিকা

বেনাপোল বন্দরে ভারতীয় ট্রাক থেকে একটি ইয়ার পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) সদস্যরা। এ সময় ট্রাকের চালক ও চালকের সহকারীকে (হেলপার) আটক করা হয়েছে। পরে আটককৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে। আজ রোববার দুপুর দেড়টার দিকে বেনাপোল বন্দরের কার্গো ভেহিকেল টার্মিনাল থেকে তাদের আটক ও আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করেন ৪৯ ব্যাটালিয়নের বিজিবি সদস্যরা।

আটক ট্রাকচালক গুরজীত সালুজা ও হেলপার মধ্যপ্রদেশের বিতুল জেলার চন্দ্র শিকড় ওয়ার্ডের বাসিন্দা।

৪৯ বিজিবির সহকারি পরিচালক সোহেল আল মোজাহিদ জানান, আমদানি বা রফতানিকৃত পণ্যবাহী ট্রাকের মাধ্যমে যাতে কোনোভাবে অস্ত্র বা মাদক পরিবহন করা না হয়, তাই সন্দেহভাজন ট্রাকগুলো বাংলাদেশে ঢোকার সময় তল্লাশি করা হয়। রোববার কাঁচা মরিচবাহী একটি ভারতীয় ট্রাক তল্লাশি করে চালকের কেবিন থেকে একটি ইয়ার পিস্তল উদ্ধার করা হয়। এটি বাংলাদেশে বহন নিষিদ্ধ থাকায় তা জব্দ এবং জড়িত দুই জনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

এদিকে ট্রাকচালক জানান, তারা আত্মরক্ষার জন্য ট্রাকে ইয়ার পিস্তলটি রেখেছিলেন। তবে অস্ত্রটির বৈধ কোনো কাগজ-পত্র দেখাতে পারেননি চালক।

সম্পর্কিত

কুষ্টিয়ায় লালনের আখড়াবাড়িতে নিরাপত্তা জোরদার

খুলনায় অস্ত্র-গ্রেনেডসহ যুবদল নেতা গ্রেপ্তার

স্বামী, দ্বিতীয় স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে পুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ প্রথম স্ত্রীর বিরুদ্ধে

বেনাপোলে সীমান্তে ছাত্রলীগ নেতাকে আটক করে পুলিশে দিল জনতা

মাছের ঘেরের মাচায় ঝুলছে নানা রঙের তরমুজ, কৃষকের মুখে হাসি

স্মার্টফোনের জন্য কিশোরীর আত্মহত্যার অভিযোগ

যশোরে সাপের কামড়ে প্রাণ গেল গৃহবধূর

বিদেশি আনারে ঝিনাইদহের তরুণ উদ্যোক্তা আব্দুল্লাহর স্বপ্নযাত্রা

কোটচাঁদপুরে লাইসেন্সকৃত নিজের বন্দুক দিয়ে ব্যবসায়ীর আত্মহত্যা

প্রতিবন্ধী হয়েও জীবনযুদ্ধে হার না মানা চার কৃষক
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা