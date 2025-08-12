ফুলতলায় অস্ত্র ও গুলি জব্দ

খুলনার ফুলতলা থানাধীন পয়গ্রাম এলাকা থেকে দেশে তৈরি একটি পিস্তল, একটি পাইপগান ও ৫ রাউন্ড বন্দুকের কার্তুজ পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাতে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ জানায়, সোমবার রাত সোয়া ১১টার দিকে পয়গ্রাম এলাকার মৃত মহম্মদ ফকিরের ছেলে হাসানুর ফকিরের বসতবাড়ির উত্তর পাশে তালগাছের গোড়ায় একটি ব্যাগের মধ্যে রক্ষিত অবস্থায় দেশে তৈরি একটি পিস্তল, একটি পাইপগান ও ৫ রাউন্ড বন্দুকের কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। বিধি মোতাবেক অস্ত্র ও গুলি জব্দ করা হয়েছে।
খুলনা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুক্ত রায় চৌধুরী বলেন, ‘রাত ১১টা ১০ মিনিটে গোপন সূত্রে জানতে পারি উপজেলার পয়গ্রামের বাসিন্দা হাসানুর ফকিরের বাড়ির বাইরে ফাঁকা স্থনে একটি ব্যাগের মধ্যে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ রয়েছে। আমরা সেখানে অভিযান চালাই। ব্যাগের মধ্য থেকে একটি উন্নত মানের পিস্তল, দেশে তৈরি পাইপগান ও ৫ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে গেরপ্তার করা হয়নি। থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে। আশপাশের লোকজন এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারেনি।’