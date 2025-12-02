শিক্ষকদের কর্মবিরতিতে বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ, মাঠে ঘুরছে শিক্ষার্থীরা

শিক্ষকদের কর্মবিরতির জেরে খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার রাণী নীহার দেবী সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে না। পরীক্ষা না হওয়ায় অনেক শিক্ষার্থী স্কুলের মাঠে, সিঁড়িতে আড্ডা ও খেলাধুলায় মেতেছে। অন্যদিকে স্কুলের প্রধান ফটকে কর্মবিরতির ব্যানার ঝুলিয়ে শিক্ষকেরা অফিসে অলস সময় কাটাচ্ছেন। আজ মঙ্গলবার সকালে মানিকছড়ির একমাত্র সরকারি বিদ্যালয়টি ঘুরে এই দৃশ্য দেখা যায়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী বলে, ‘স্যাররা কর্মবিরতি করায় আমাদের পরীক্ষা মাঝপথে থেমে গেছে। কখন আবার পরীক্ষা শুরু হবে, সে বিষয়ে খবর রাখতে দূর-দূরান্ত থেকে স্কুলে আসতে হচ্ছে। বাবা-মায়েরাও আমাদের বিষয়ে চিন্তিত।’
বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আতাউল্লাহ আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘সরকার দীর্ঘদিন ধরে সরকারি স্কুলের মাধ্যমিক শিক্ষকদের নবম গ্রেডের দাবি উপেক্ষা করছে। বিদ্যালয় ও পরিদর্শক শাখায় সকল শূন্য পদে নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন বন্ধ রাখাসহ আমাদের চার দফা দাবি বাস্তবায়ন না করে আমাদের সঙ্গে বৈষম্য করছে। আমাদের ঘোষিত চার দফা বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা (সহকারী শিক্ষক) কর্মবিরতি চালিয়ে যাব। আশা করি, সরকার আমাদের গঠনমূলক দাবিগুলো মেনে নেবে। সরকার চার দফা মেনে নিলে আমরা ক্লাসে ফিরে যাব।’
উপজেলা মাধ্যমিক একাডেমিক সুপারভাইজার রেহেনা মোস্তফা বলেন, ‘১ ডিসেম্বর থেকে সরকারি মাধ্যমিক স্কুলে সহকারী শিক্ষকদের চার দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে অন্যান্য স্থানের মতো এখানের একটি সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকেরা কর্মবিরতিতে রয়েছেন। এ বিষয়ে আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো নির্দেশনা নেই। নির্দেশনা পেলে জানিয়ে দেব।’
দেশের অধিকাংশ শিক্ষক কর্মবিরতি করায় দেশের বেশির ভাগ সরকারি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরীক্ষা হচ্ছে না। সারা দেশের ৭২১ সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা গতকাল সোমবার থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছেন।