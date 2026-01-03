হোম > সারা দেশ > জয়পুরহাট

নৈশপ্রহরীকে বেঁধে স্বর্ণের দোকানে লুট

জয়পুরহাট প্রতিনিধি

আজ ভোর ৪টার দিকে পাঁচবিবি উপজেলার স্টেশন রোডের মন্ডল জুয়েলার্সে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

জয়পুরহাটের পাঁচবিবিতে নৈশপ্রহরীর হাত-পা বেঁধে রেখে একটি স্বর্ণের দোকানে লুটের ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তরা দোকানের তালা কেটে প্রায় ৩৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৬ লাখ টাকা লুট করে নিয়ে গেছে বলে দাবি করেছেন দোকানমালিক। আজ শনিবার (৩ জানুয়ারি) ভোর ৪টার দিকে পাঁচবিবি উপজেলার স্টেশন রোডের মন্ডল জুয়েলার্সে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, ভোর ৪টার দিকে একটি মাইক্রোবাসযোগে ডাকাত দল দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। এ সময় তারা বাজারের দায়িত্বে থাকা নৈশপ্রহরীর হাত-পা বেঁধে ফেলে। এরপর মাত্র ৪-৫ মিনিটের ব্যবধানে দোকানের তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে সিন্দুকের তালা ভেঙে স্বর্ণ ও নগদ টাকা লুট করে দ্রুত সটকে পড়ে।

মন্ডল জুয়েলার্সের মালিক নুর ইসলাম জানান, দোকানের সিন্দুকে রাখা প্রায় ৩৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও ৬ লাখ টাকাসহ দোকানের অধিকাংশ মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা।

এ বিষয়ে পাঁচবিবি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল হাফিজ মো. রায়হান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত শেষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

