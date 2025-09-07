স্ত্রী ছেড়ে চলে যাওয়ায় বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা স্বামীর

স্ত্রী সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ায় বিষপানে বিপ্লব অধিকারী (২৩) নামের এক যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। আজ রোববার দুপুরে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরের ঘাঘা আশ্রমে এ ঘটনা ঘটে।
বিপ্লব অধিকারী ঝিনাইদহের গোয়ালপাড়ার বীরেন অধিকারীর ছেলে।
বিপ্লবের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, এক বছর আগে একই জেলার হাজীডাঙ্গা গ্রামের এক নারীকে বিয়ে করেন বিপ্লব অধিকারী। সম্প্রতি ওই নারী সংসার করতে অস্বীকৃতি জানায়। এ নিয়ে গতকাল শনিবার রাতে উভয় পরিবারের লোকজন বিপ্লবের বাড়িতে আলোচনায় বসেন। রাত ১১টার দিকে দুজন সম্পর্কের ইতি টানেন। এরপর রাতে বিপ্লব কোটচাঁদপুরে তাঁর দাদুর বাড়িতে ছিলেন। আজ দুপুরে বাড়ি ফিরে যাওয়ার কথা বলে তিনি চলে যান তাঁর সাবেক শ্বশুরবাড়ির কাছে একটি আশ্রমে। বেলা ১টার দিকে সেখানে বিষপান করে মোবাইল ফোনে দাদুর বাড়িতে খবর দেন বিপ্লব অধিকারী। খবর পেয়ে এসে স্বজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেছেন। বর্তমানে তিনি ওই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
কোটচাঁদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক আশরাফুল ইসলাম বলেন, বিষপান করে বিপ্লব অধিকারী নামের একজন এসেছিলেন। ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি পর্যবেক্ষণে আছেন।