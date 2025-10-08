কমিউনিটি ক্লিনিকে ৭ সাপের কিলবিল

ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় কমিউনিটি ক্লিনিকে একসঙ্গে সাতটি বিষাক্ত সাপ পাওয়া গেছে। আজ বুধবার (৮ অক্টোবর) সকালে উপজেলার মগড় ইউনিয়নের করুয়াকাঠি কমিউনিটি ক্লিনিকে সাপগুলো দেখতে পান স্বাস্থ্যকর্মীরা। সাপগুলো দেখে স্বাস্থ্যকর্মী ও ক্লিনিকের লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
আজ সকাল ৯টার দিকে দায়িত্ব পালনের জন্য ক্লিনিকে প্রবেশ করেন কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (সিএইচসিপি) মারজিয়া খানম। তিনি হঠাৎ ক্লিনিকের ফ্লোরে সাপের নড়াচড়া দেখতে পেয়ে চিৎকার দেন। তাঁর চিৎকার শুনে স্থানীয় কয়েকজন দ্রুত ছুটে আসেন। পরে কয়েকজন মিলে ফ্লোরের গর্ত ও বাথরুম থেকে সাতটি বিষাক্ত সাপ ধরে মেরে ফেলেন।
স্থানীয়দের ধারণা, ক্লিনিকের ভবনটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না হওয়ায় ভবনের ফাঁকফোকর ও গর্তে সাপের বাসা তৈরি হয়েছে।
কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার মারজিয়া খানম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এত পুরোনো ভবনে কাজ করতে ভয় লাগে। আজ সাতটা সাপ ধরা পড়েছে, কাল আরও বেশি হতে পারে। ভবনটি দ্রুত সংস্কার না করলে আমাদের দায়িত্ব পালন করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে।’