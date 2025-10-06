ঝালকাঠিতে নিষেধাজ্ঞার মধ্যে মা ইলিশ ধরায় ৬ জেলের কারাদণ্ড

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মা ইলিশ শিকার করায় ঝালকাঠির দুই উপজেলায় ছয় জেলেকে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। আজ সোমবার কাঠালিয়া ও রাজাপুর উপজেলায় এই অভিযান চালানো হয়।
জানা গেছে, সকালে কাঠালিয়ার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) জহিরুল ইসলাম ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন। এ সময় মা ইলিশ ধরার অপরাধে তিন জেলেকে এক মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়। দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন বরগুনার বেতাগী উপজেলার আলম মৃধার ছেলে আরিফ মৃধা, বাদল মৃধার ছেলে সুজন মৃধা এবং একই এলাকার জয়নাল মৃধার ছেলে মিরন মৃধা।/
অন্যদিকে একই দিনে সকালে রাজাপুরের ইউএনও রিফাত আরা মৌরির ভ্রাম্যমাণ আদালতে আরও তিন জেলেকে এক মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁরা হলেন বরিশালের বাকেরগঞ্জ উপজেলার মহারাজ সিকদারের ছেলে মো. মাহফুজ সিকদার, চান মিয়ার ছেলে মো. শাহীন আকন এবং ঝালকাঠির রাজাপুর উপজেলার মো. শহীদুল ইসলামের ছেলে মো. মারুফ হোসেন।
ঝালকাঠির জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জয়দেব পাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, মা ইলিশের প্রজনন মৌসুমে সরকারের নিষেধাজ্ঞার মধ্যে নদ-নদীতে মাছ ধরা সম্পূর্ণ বেআইনি। এ সময় আইন অমান্য করে মা ইলিশ ধরলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।