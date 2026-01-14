হোম > সারা দেশ > যশোর

এবার ভারত থেকে ইলিশ এল বাংলাদেশে!

বেনাপোল (যশোর) প্রতিনিধি  

ফাইল ছবি

ইলিশ সাধারণত বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি হয়। পদ্মার ইলিশের প্রতি ভারতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের মানুষের বিশেষ আগ্রহ রয়েছে। এই ইলিশ কোনো কোনো সময় কূটনৈতিক সম্পর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু এবার ঘটেছে উল্টো ঘটনা— ভারত থেকে ইলিশ এসেছে বাংলাদেশে। যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দরে আনা প্রায় ৬ হাজার কেজি ইলিশ আজ বুধবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে জব্দ করা হয়েছে।

বেনাপোল কাস্টমসের রাজস্ব কর্মকর্তা উদ্ভব চন্দ্র পাল জানান, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বন্দরের ৩১ নম্বর ট্রান্সশিপমেন্ট থেকে ইলিশের চালানটি জব্দ করা হয়। ভারতীয় ট্রাক থেকে ৫৩ কার্টনে মোট ৫ হাজার ৯৪৩ কেজি ইলিশ পাওয়া গেছে। এগুলো মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে ভারত থেকে আমদানি করা হয়েছে।

ইলিশ সাধারণত বাংলাদেশ থেকে ভারতে রপ্তানি হলেও এবার উল্টো ঘটনা দেখা গেল মন্তব্য করে উদ্ভব চন্দ্র পাল আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে এসব ইলিশ আমদানি করে জান্নাত এন্টারপ্রাইজ ও আরজে ইন্টারন্যাশনাল। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে বেনাপোল বন্দর থেকে ইলিশের চালান পাচারের চেষ্টা করছিল বহুল আলোচিত শান্তর মালিকানাধীন সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট লিংক এন্টার ন্যাশনাল।’

