যশোরে অস্ত্র-গুলিসহ ৩ যুবককে ধরে গণপিটুনি, মোটরসাইকেলে আগুন

­যশোর প্রতিনিধি

যশোরে অস্ত্র–গুলিসহ ৩ যুবককে ধরে গণপিটুনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

যশোরের অভয়নগরে বিদেশি পিস্তল-গুলিসহ তিন যুবককে ধরে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ সময় তাঁদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে উপজেলার শুভরাড়া ইউনিয়নের গোপীনাথপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আটক ব্যক্তিরা হলেন অভয়নগর উপজেলার সিদ্ধিপাশা ইউনিয়নের ধুলগ্রামের রিয়াজ সরদার ওরফে সূর্য সরদার (২৮), একই গ্রামের শাকিল সরদার (২৫) ও শুভরাড়া ইউনিয়নের ইছামতি গ্রামের রবিউল মোল্যা (২৩)।

অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম নুরুজ্জামান এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গ্রামবাসীর উদ্যোগে গতকাল রাত সাড়ে ১২টার দিকে পেরুলী-ধুলগ্রাম সড়কে গণপাহারা চলছিল। এ সময় একটি মোটরসাইকেলে দুজন আরোহীর দেহ তল্লাশি করতে গেলে তাঁদের একজন একটি পিস্তল দেখিয়ে পালানোর চেষ্টা করেন।

পরে ইছামতি গ্রামের রবিউল মোটরসাইকেল আরোহী দুজনের পক্ষ নিলে তিনজনকেই গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এ সময় তাঁদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে ওসি এস এম নুরুজ্জামান বলেন, শুভরাড়া ইউনিয়ন থেকে একটি বিদেশি ৯ এমএম পিস্তল, ৬ রাউন্ড গুলি, একটি খালি ম্যাগাজিনসহ তিন যুবককে আটক করা হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে। আটক তিনজনের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা করা হয়েছে।

