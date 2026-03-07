যশোরে ৩০ মামলা আসামি ‘বড় রুবেল’ ও সন্ত্রাসী ‘গোল্ডেন ফিরোজ’ গ্রেপ্তার

যশোরে পৃথক দুটি অভিযানে দুর্ধর্ষ দুই সন্ত্রাসীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। গতকাল শুক্রবার গভীর রাতে শহরের বেজপাড়া আনসার ক্যাম্প থেকে অভিরাজ শেখ ফিরোজ ওরফে গোল্ডেন ফিরোজ (২৫) ও চাঁচড়া মধ্যপাড়া এলাকা থেকে রকিবুল ইসলাম রুবেল ওরফে বড় রুবেলকে (৩৬) গ্রেপ্তার করা হয়।
পুলিশ জানিয়েছে, গোল্ডেন ফিরোজ শহরের শংকরপুর গোলপাতা মসজিদ এলাকার আলী আজীবর শেখের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, চাঁদাবাজি, মাদকসহ অর্ধডজন মামলা রয়েছে। রুবেল শহরের মোল্লাপাড়া বাঁশতলা এলাকার ইনসান মিয়ার ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধেও হত্যা, বিস্ফোরক ও মাদক ব্যবসার ৩০টি মামলা রয়েছে।
যশোর ডিবির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আলী বলেন, যশোরের শীর্ষ মাদক কারবারি ও সন্ত্রাসী রকিবুল ইসলাম রুবেল ওরফে বড় রুবেল ৩০ মামলা মাথায় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আত্মগোপনে ছিলেন। ডিবি পুলিশ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে চাঁচড়া মধ্যপাড়াতে একটি বাড়িতে অবস্থান করছেন। আত্মগোপনে থাকলেও তিনি ওই বাড়ি থেকে মাদক বেচাকেনা করছিলেন। পরে ডিবি পুলিশের একটি দল মাদক বিক্রির সময় হাতেনাতে রুবেলকে গ্রেপ্তার করে। ওই সময় তাঁর কাছ থেকে সাত বোতল ভারতীয় ‘উইন কোরেক্স’ সিরাপ উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারের সময় রুবেল মাদকদ্রব্য বিক্রি করছিলেন।
অন্যদিকে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বেজপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসী গোল্ডেন ফিরোজকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের রেকর্ড অনুযায়ী ফিরোজ একজন তালিকাভুক্ত ও চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তাঁর বিরুদ্ধে যশোর কোতোয়ালি থানায় একাধিক মামলা রয়েছে। বেশ কয়েকটি মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা (ওয়ারেন্ট) জারি ছিল। গোল্ডেন ফিরোজ দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে এলাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিলেন।
ওসি মোহাম্মদ আলী বলেন, গ্রেপ্তার দুই সন্ত্রাসীকে আদালতে হাজির করা হয়েছিল। বিচারক তাঁদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।