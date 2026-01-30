আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে মনিরামপুরে ৪ প্রার্থীর অর্থদণ্ড

যশোরের মনিরামপুরে আচরণবিধি লঙ্ঘন করে গাছে ব্যানার ঝুলানো ও ব্যানারে আলোকসজ্জা করায় চার প্রার্থীকে অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত উপজেলার শ্যামকুড় ও চালুয়াহাটি ইউনিয়নে পাঁচটি অভিযান চালানো হয়। এ সময় প্রার্থীদের কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। মনিরামপুরের সহকারী কমিশনার (ভূমি) মাহির দায়ান আমিন ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাওমীদ হাসান এসব অভিযান পরিচালনা করেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত প্রার্থীরা হলেন, ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী রশিদ আহমদ, স্বতন্ত্র প্রার্থী কলস প্রতীকের মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মাস্টার জয়নাল আবেদীন এবং লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থী এম এ হালিম। তাঁদের মধ্যে ধানের শীষের প্রার্থী ১৫ হাজার টাকা এবং কলস, লাঙ্গল ও হাতপাখার প্রার্থী পাঁচ হাজার টাকা করে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা দিয়েছেন।
এসি ল্যান্ড মাহির দায়ান আমিন আজকের পত্রিকাকে বলেন, শ্যামকুড় ইউনিয়ন পরিষদের পাশে গাছে ব্যানার ঝুলানো ও চিনাটোলা বাজারে ধানের শীষের প্রার্থী রশিদ আহম্মেদের ছবিতে আলোকসজ্জা করায় পৃথক অভিযানে প্রার্থীর স্থানীয় প্রতিনিধিকে ৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকা করে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই অভিযানে শ্যামকুড় ইউনিয়ন পরিষদের প্রবেশদ্বারে কলস মার্কার স্বতন্ত্র প্রার্থীর ব্যানার ঝুলানোর অপরাধে তাঁর প্রতিনিধিকে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়। এ ছাড়া শ্যামকুড়ে গাছে ব্যানার ঝুলানোর অপরাধে লাঙ্গল মার্কার প্রার্থীর প্রতিনিধিকে ৫ হাজার টাকা ও চালুয়াহাটি এলাকায় একই অপরাধে হাতপাখার প্রার্থীর প্রতিনিধিকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।