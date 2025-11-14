হোম > সারা দেশ > জামালপুর

ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

ইসলামপুর (জামালপুর) প্রতিনিধি 

মো. মোহন মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের অনলাইনে ডাকা ১৩ নভেম্বরের কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে গ্রেপ্তার হওয়া জামালপুরের ইসলামপুরের নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মো. মোহন মিয়া নামের এক যুবলীগ নেতা। আজ শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) সকাল থেকে মোহন মিয়ার দেওয়া ওই ঘোষণা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে।

মোহন মিয়া ইসলামপুর উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক। এ ছাড়া তিনি ইসলামপুর পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর।

ফেসবুক ঘেঁটে দেখা গেছে, মোহন মিয়া তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি সফল করতে একটি সাদা-কালো স্টিকার পোস্ট করেছেন। এতে তিনি লিখেছেন, ‘ঢাকায় লকডাউন কর্মসূচিতে গিয়ে ইসলামপুর উপজেলার কেউ যদি এরেস্ট হন তাঁর পরিবারের দায়িত্ব আমি উপজেলা আওয়ামী যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক নিবো, ইনশাআল্লাহ। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।’

ইসলামপুর থানাসূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলার ঘটনায় করা মামলার এজাহার ও চার্জশিটভুক্ত আসামি মোহন মিয়া। এ ছাড়া গত বছরের ১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় উপজেলার গোয়ালেরচর ইউনিয়নের সভারচর এলাকায় বিস্ফোরক দ্রব্য নিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের বিক্ষোভ-মিছিলের ঘটনায় ইসলামপুর থানায় করা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।

ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আতিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘যুবলীগ নেতা মোহন মিয়া ফেসবুকে কী লিখে পোস্ট করেছেন, সেটা নজরে পড়েনি। তবে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। তিনি গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপনে চলে গেছেন। তাঁকে গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

সম্পর্কিত

ফেসবুকে সরব আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগ নেতারা

বকশীগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

জামালপুরে নদীতে ডুবে ভাই-বোনসহ ৩ শিশুর মৃত্যু, নিখোঁজ ২

ইসলামপুরে বিএনপিতে কোন্দল: যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দুই পক্ষের পৃথক শোভাযাত্রা

জামালপুরে কাভার্ড ভ্যানচাপায় নিহত বেড়ে ৫

জামালপুরে কাভার্ড ভ্যানচাপায় অটোরিকশার ৩ যাত্রী নিহত, আহত ৪

বড়াইগ্রামে অজ্ঞাতনামা এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

জামালপুরে ৩৫ বছরেও হয়নি সেতু, দুই জেলার মানুষের দুর্ভোগ চরমে

একক অথবা জোটের সঙ্গে নির্বাচনে যেতে পারে এনসিপি: সারজিস আলম

ইসলামপুরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ‘বঙ্গলীগ’প্রধান: বিক্ষোভ, অবাঞ্ছিত ঘোষণা; তবু প্রচারণায় অনড়
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা