হোম > সারা দেশ > জামালপুর

বকশীগঞ্জে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

বকশীগঞ্জ (জামালপুর) প্রতিনিধি    

প্রতীকী ছবি

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় আবিকুল ইসলাম ফজল (২৫) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করা হয়।

মৃত ফজল ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা সুরুজ আলীর ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে ফজলকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকেন স্ত্রী নূরানি বেগম। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

এ বিষয়ে বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। ঘটনাটি তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

মনোনয়নবঞ্চিত কৃষক দল নেতা যোগ দিলেন ইসলামী আন্দোলনে

ঢাকায় গ্রেপ্তার নেতা-কর্মীদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার ঘোষণা যুবলীগ নেতার

ফেসবুকে সরব আত্মগোপনে থাকা আওয়ামী লীগ নেতারা

বকশীগঞ্জে বিদ্যুতায়িত হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

জামালপুরে নদীতে ডুবে ভাই-বোনসহ ৩ শিশুর মৃত্যু, নিখোঁজ ২

ইসলামপুরে বিএনপিতে কোন্দল: যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দুই পক্ষের পৃথক শোভাযাত্রা

জামালপুরে কাভার্ড ভ্যানচাপায় নিহত বেড়ে ৫

জামালপুরে কাভার্ড ভ্যানচাপায় অটোরিকশার ৩ যাত্রী নিহত, আহত ৪

বড়াইগ্রামে অজ্ঞাতনামা এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

জামালপুরে ৩৫ বছরেও হয়নি সেতু, দুই জেলার মানুষের দুর্ভোগ চরমে
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা