বকশীগঞ্জে যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

জামালপুরের বকশীগঞ্জ উপজেলায় আবিকুল ইসলাম ফজল (২৫) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার বিকেলে উপজেলার ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করা হয়।
মৃত ফজল ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর গ্রামের মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধা সুরুজ আলীর ছেলে।
পরিবার সূত্রে জানা গেছে, আজ বিকেলে ফজলকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার করে প্রতিবেশীদের ডাকেন স্ত্রী নূরানি বেগম। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।
এ বিষয়ে বকশীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার শাকের আহমেদ বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করেছে। ঘটনাটি তদন্ত করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।