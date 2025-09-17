ইসলামপুরের ইউএনওর ছবি দিয়ে ফেসবুকে একাধিক আইডি, কর্মকর্তা ও নেতাদের নামে অপপ্রচার

জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. তৌহিদুর রহমানের ছবি ব্যবহার করে বিভিন্ন নামে ফেসবুক আইডি খুলে মনগড়া তথ্য দিয়ে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ইউএনওর পক্ষে ইসলামপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।
গতকাল মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ইউএনওর কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর (পেশকার) ফরহাদ আহমেদ বাদী হয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে থানায় ওই জিডি করেন।
জিডি সূত্রে জানা গেছে, ইউএনও মো. তৌহিদুর রহমানের ছবি ব্যবহার করে কে বা কারা অনেক ভুয়া ফেসবুক আইডি খুলে ইউএনওসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ব্যক্তিদের নামে ঢালাওভাবে অপপ্রচার ও গুজব ছড়াচ্ছে।
এ বিষয়ে ইউএনও মো. তৌহিদুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ফেসবুক আইডিগুলোর প্রোফাইলে দেওয়া হয়েছে আমার ছবি। ওই সব ফেক আইডি থেকে উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের নামে অপপ্রচার ও গুজব ছড়িয়ে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে; যা অত্যন্ত দুঃখজনক।’
ইউএনও আরও বলেন, এভাবে অন্যের ছবি বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ফেক আইডিগুলো থেকে প্রচারিত গুজবে কেউ বিভ্রান্ত হবেন না। এ বিষয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে থানায় যোগাযোগ করা হয়েছে।
ইসলামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ স ম আতিকুর রহমান বলেন, ‘ইউএনও মহোদয়ের ছবি ব্যবহার করে ফেসবুকে ফেক আইডি খোলার বিষয়ে জিডি করা হয়েছে। আমরা ফেক আইডিগুলো কে বা কারা ব্যবহার করছে, সেটা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছি।’