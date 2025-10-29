হোম > সারা দেশ > জামালপুর

ইসলামপুরে বিএনপিতে কোন্দল: যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে দুই পক্ষের পৃথক শোভাযাত্রা

এম কে দোলন বিশ্বাস, ইসলামপুর

ইসলামপুরে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এ এস এম আব্দুল হালিম। ছবি: আজকের পত্রিকা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার প্রত্যাশাকে কেন্দ্র করে জামালপুরের ইসলামপুর উপজেলা বিএনপিতে অন্তর্কোন্দল বাড়ছে।

দলটির সহযোগী সংগঠন যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতেও এই দলীয় কোন্দলের ছাপ ধরা পড়েছে। গতকাল মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ইসলামপুর উপজেলা ও পৌর যুবদলের উদ্যোগে পৃথক সমাবেশ ও শোভাযাত্রা করা হয়।

সমাবেশ ও শোভাযাত্রায় এক পক্ষে নেতৃত্ব দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য সুলতান মাহমুদ বাবু। অন্য পক্ষে নেতৃত্ব দেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা, সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স করপোরেশনের (বিএইচবিএফসি) চেয়ারম্যান এ এস এম আব্দুল হালিম।

যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে গতকাল বিকেলে ৫টার দিকে ইসলামপুর উপজেলা ও পৌর যুবদল ব্যানারে ইসলামপুর কেন্দ্রীয় অডিটরিয়াম মাঠ থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করেন দলটির একাংশের নেতা-কর্মীরা। শোভাযাত্রাটি পৌর শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে থানা মোড় বটতলা চত্বরে এসে শেষ হয়। সেখানে সমাবেশ করেন নেতা-কর্মীরা। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এ এস এম আব্দুল হালিম। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি নবী নেওয়াজ খান লোহানী বিপুল, পৌর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জয়নাল আবেদীন সরকার এবং পৌর যুবদলের সভাপতি এনামুল করিম ডেভিড।

এর আগে দুপুরে যুবদলের উপজেলা ও পৌর শাখার আয়োজনে পৌর শহরের সিরাজাবাদ রোডে উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি পৌর এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। পরে সেখানে এক আলোচনা সভা হয়। এতে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য সুলতান মাহমুদ বাবু।

উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শেখ হেলাল উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মাহফুদুজ্জামান লুলুর সঞ্চালনায় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নবাব, সিনিয়র সহসভাপতি মিজানুর রহমান খান শাহীন, সহসভাপতি এ কে এম শহিদুর রহমান, পৌর বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম ঢালী, গাইবান্ধা ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি নাজমুল হাসান ফেরদৌস। এতে উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন ও পৌর যুবদলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা অংশ নেন।

ইসলামপুরে বিএনপির অন্তঃকোন্দল: তিন পক্ষের আলাদা শোভাযাত্রা, সমাবেশ

যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠানের নেতৃত্বদানকারী দুই নেতাই আগামী নির্বাচনে জামালপুর-২ ইসলামপুর আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন চান। এ ছাড়া মনোনয়নপ্রত্যাশী হয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খানের ছোট ভাই ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলাম খান ফরহাদ এবং ছাত্রদল ও যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সদস্য, উপজেলা বিএনপির সদস্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের আইনজীবী মোহাম্মদ সেলিম মিয়া। তাঁরাও মনোনয়ন পেতে কেন্দ্রীয় নেতাদের দৃষ্টি আর্কষণ করতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দলীয় কর্মসূচি পালন করছেন।

পৃথকভাবে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন প্রসঙ্গে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব এ এস এম আব্দুল হালিম আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঐক্যবদ্ধ হয়ে দলের কর্মসূচি পালন করতে পারলে ভালো। তবে গণতান্ত্রিক দেশে একটি দলের মধ্যে পৃথক পৃথকভাবে দলীয় কর্মসূচি পালন হতেই পারে।’

ইসলামপুরে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হন উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য সুলতান মাহমুদ বাবু। ছবি: আজকের পত্রিকা

উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য সুলতান মাহমুদ বাবু বলেন, ‘আমি প্রায় চার দশক ধরে বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখানকার বিএনপির নেতৃত্বে দলের পক্ষ থেকে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে দলের কাজ করতে আমাদের ঘাটতি নেই। সবাই এক ব্যানারে দলের কর্মসূচি পালন করার মধ্যে আনন্দই আলাদা। অনুষ্ঠানে সবাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। কিন্তু কেউ যদি আলাদাভাবে দলের কর্মসূচি পালন করেন, এ ক্ষেত্রে কী করার থাকে।’

প্রসঙ্গত, দলীয় অন্তর্কোন্দলের মুখে গত ৩ সেপ্টেম্বর উপজেলা ও পৌর বিএনপির ব্যানারে পৃথক সমাবেশ ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়। এতে এক পক্ষে নেতৃত্ব দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি সুলতান মাহমুদ বাবু। অন্য পক্ষে নেতৃত্ব দেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এ এস এম আব্দুল হালিম। এ ছাড়া আরেকটি পক্ষে নেতৃত্ব দেন ব্যবসায়ী শরিফুল ইসলাম খান ফরহাদ। এ নিয়ে ৩ সেপ্টেম্বর আজকের পত্রিকার অনলাইন সংস্করণে খবর প্রকাশিত হয়।

সম্পর্কিত

জামালপুরে কাভার্ড ভ্যানচাপায় নিহত বেড়ে ৫

জামালপুরে কাভার্ড ভ্যানচাপায় অটোরিকশার ৩ যাত্রী নিহত, আহত ৪

বড়াইগ্রামে অজ্ঞাতনামা এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার

জামালপুরে ৩৫ বছরেও হয়নি সেতু, দুই জেলার মানুষের দুর্ভোগ চরমে

একক অথবা জোটের সঙ্গে নির্বাচনে যেতে পারে এনসিপি: সারজিস আলম

ইসলামপুরে বিএনপির মনোনয়নপ্রত্যাশী ‘বঙ্গলীগ’প্রধান: বিক্ষোভ, অবাঞ্ছিত ঘোষণা; তবু প্রচারণায় অনড়

বকশীগঞ্জে মাদক কারবারিদের হামলায় ২ পুলিশ সদস্য আহত, আটক ৩

জামালপুর হাসপাতাল: পরিত্যক্ত ভবনে চিকিৎসা, এক শয্যায় তিন রোগী

বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা করতে বাধা, কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

সরিষাবাড়ীতে বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা