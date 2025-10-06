হোম > সারা দেশ > জামালপুর

জামালপুর হাসপাতাল: পরিত্যক্ত ভবনে চিকিৎসা, এক শয্যায় তিন রোগী

জামালপুর প্রতিনিধি 

জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি ভর্তি রোগী। ছবি: আজকের পত্রিকা

পরিত্যক্ত ভবনে ঝুঁকি নিয়ে চিকিৎসাসেবা, অতিরিক্ত রোগীর চাপ, চিকিৎসকসহ বিভিন্ন সংকটে ভুগছে জামালপুরের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল। এ অবস্থায় নানাভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে রোগী ও তাদের স্বজনেরা। এদিকে পরিত্যক্ত ভবন এবং অতিরিক্ত রোগীর চাপে যেকোনো সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এতে সারাক্ষণ আতঙ্কে থাকতে হচ্ছে চিকিৎসক, রোগীসহ সংশ্লিষ্টদের।

স্থানীয়রা বলছেন, জামালপুরের ২৬ লাখ মানুষের চিকিৎসাসেবার একমাত্র আশ্রয়স্থল জামালপুরের ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল। এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী জেলার রোগীরাও এখানে চিকিৎসাসেবা নিয়ে থাকে।

কিন্তু হাসপাতালটিতে চিকিৎসক ও জনবলসংকট দীর্ঘদিন ধরে। কোনো সমাধান না হওয়ায় দায়িত্বরত চিকিৎসকদের হিমশিম খেতে হচ্ছে। এদিকে হাসপাতালের বহির্বিভাগের চিকিৎসকেরা পরিত্যক্ত ভবনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রোগীদের সেবা দিচ্ছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, হাসপাতালটিতে মোট ৭৩ জন চিকিৎসকের পদ রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সেখানে চিকিৎসক আছেন ৪৮ জন। প্রতিনিয়ত রোগীর চাপ বাড়ছে। অন্তর্বিভাগে রোগী ভর্তির সংখ্যাও থাকে ধারণক্ষমতার চেয়ে বেশি। এদিকে হাসপাতালটিতে বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক ও কর্মচারী না থাকায় সেসব কোনো কাজে আসছে না।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বহির্বিভাগের ভবনটি ১৯৬১ সালে নির্মিত। গণপূর্ত বিভাগ ২০২১ সালে মেয়াদোত্তীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে। এরপরও সেখানে চিকিৎসা কার্যক্রম চলছে। তবে নতুন ভবন চেয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালটির সহকারী পরিচালক মাহফুজুর রহমান সোহান।

রোগীর স্বজন মনিরুল ইসলাম বলেন, সরকারি এই হাসপাতালে চিকিৎসকের সংকট থাকায় রোগীদের সেবা নিতে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। তিনি বলেন, রাতে কোনো চিকিৎসক পাওয়া যায় না। ভর্তি রোগীদের দিনে একবার দেখা হয়।

মাদারগঞ্জের সেলিম মিয়া বলেন, ‘বহির্বিভাগে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চিকিৎসকেরা সেবা দিচ্ছেন। এখানে চিকিৎসক এবং রোগীরা আতঙ্কে থাকে। ভবনের পলেস্তারা মাঝেমধ্যে খসে পড়ে রোগীরা আহতও হয়। চিকিৎসকেরা ভয়ের মধ্যে থাকেন। ভবনের মেয়াদ শেষ হয়েছে অনেক আগে। দ্রুত বহির্বিভাগের হাসপাতাল ভবন ভেঙে নতুন ভবন নির্মাণ করা হোক’

হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স সাবিনুর নাহার বলেন, ‘আমরা ভালো সেবা দিতে চাইলেও দিতে পারছি না। আমরা জায়গার সংকটের কারণে রোগীদের বিছানা পর্যন্ত দিতে পারছি না।’

বহির্বিভাগের চিকিৎসক শারমিনা আক্তার বলেন, ‘আমরা ঝুঁকিপূর্ণ ভবনটিতে দীর্ঘদিন সেবা দিয়ে আসছি। দুর্ঘটনার ভয় সব সময় থেকে যায়। আমাদের এবং রোগীদের কথা চিন্তা করে ভবনের মেরামত করা দরকার।’

হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক মেহেদী হাসান বলেন, ‘হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ২৫০টি। কিন্তু শুধু মেডিসিন ওয়ার্ডেই ভর্তি আছে ২২৪ জন। এক রোগীর বিছানায় ৩ জন করে রোগী আছে। রোগীর এত চাপ। নার্স ও চিকিৎসকের সংকটের কারণে সেবা দিতে কষ্ট হচ্ছে।’

হাসপাতালটির সহকারী পরিচালক মাহফুজুর রহমান সোহান বলেন, ‘সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে রোগীদের আবাসন সংকট। হাসপাতালের বহির্বিভাগের ভবন ১৯৬১ সালে নির্মিত। গণপূর্ত বিভাগ ২০২১ সালে মেয়াদোত্তীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করেছে। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে চিঠির মাধ্যমে নতুন ভবন নির্মাণের কথা জানিয়েছি।’

সম্পর্কিত

বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা করতে বাধা, কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

সরিষাবাড়ীতে বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যু

জামালপুরে সাংবাদিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ইসলামপুরে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু, অসুস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

ইসলামপুরের সড়ক: ৫ কিমি মেরামতে ৬ কোটি টাকা, তবু ধস

ইসলামপুরের ইউএনওর ছবি দিয়ে ফেসবুকে একাধিক আইডি, কর্মকর্তা ও নেতাদের নামে অপপ্রচার

জামালপুরের ইসলামপুরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভুল বানানের ছড়াছড়ি

শিক্ষার্থীদের ধরে রাখতে ফটকে তালা: এক মাসে সেই বিদ্যালয়ের ৭ ছাত্রীর বিয়ে

ইসলামপুরে বিএনপির অন্তঃকোন্দল: তিন পক্ষের আলাদা শোভাযাত্রা, সমাবেশ

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা