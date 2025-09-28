হোম > সারা দেশ > জামালপুর

সরিষাবাড়ীতে বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যু

সরিষাবাড়ী (জামালপুর) প্রতিনিধি

সিফাত হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে বজ্রপাতে সিফাত হোসেন (১৮) নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ রোববার দুপুরে ধোপাদহ গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

উপজেলার ভাটারা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সাবেক চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভাটারা ইউনিয়নের ধোপাদহ গ্রামের মোফাজ্জল হোসেনের ছেলে সিফাত হোসেন আজ দুপুরে বাড়ির পাশে ইউক্যালিপটাসগাছের ছায়ায় বসে ছিল। এমন সময় হঠাৎ বজ্রপাত ঘটে। এতে সে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ভাটারা বাজারের সার ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম জানান, সিফাত দুপুরবেলায় বাড়ির দক্ষিণ পাশে গাছতলায় বসেছিল। তখন হঠাৎ বজ্রপাত হয়। এতে সে গুরুতর আহত হয়ে মারা যায়।

এ বিষয়ে ভাটারা ইউনিয়নের সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান হারুন অর রশিদ বলেন, সিফাত বজ্রপাতে গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পথে সে মারা যায়।

সরিষাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাশেদুল হাসান বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত নন বলে জানান।

সম্পর্কিত

জামালপুরে সাংবাদিকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

ইসলামপুরে সাপের কামড়ে শিশুর মৃত্যু, অসুস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী

ইসলামপুরের সড়ক: ৫ কিমি মেরামতে ৬ কোটি টাকা, তবু ধস

ইসলামপুরের ইউএনওর ছবি দিয়ে ফেসবুকে একাধিক আইডি, কর্মকর্তা ও নেতাদের নামে অপপ্রচার

জামালপুরের ইসলামপুরে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভুল বানানের ছড়াছড়ি

শিক্ষার্থীদের ধরে রাখতে ফটকে তালা: এক মাসে সেই বিদ্যালয়ের ৭ ছাত্রীর বিয়ে

ইসলামপুরে বিএনপির অন্তঃকোন্দল: তিন পক্ষের আলাদা শোভাযাত্রা, সমাবেশ

১টা বাজলেই আর স্কুলে থাকে না শিক্ষার্থীরা, ফটকে তালা দিয়েও ঠেকানো গেল না

জমি নিয়ে সংঘর্ষে প্রাণ গেল একজনের, আহত ১০

জামালপুরে বিএনপির সম্মেলন বন্ধের দাবিতে মানববন্ধন
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা