জামালপুরে কাভার্ড ভ্যানচাপায় অটোরিকশার ৩ যাত্রী নিহত, আহত ৪

জামালপুর সদর উপজেলায় কাভার্ড ভ্যানচাপায় অটোরিকশার তিন যাত্রী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত চারজনকে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আজ সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার দিপপাইত এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তিরা হলেন রাশেদ (৩০), চান মিয়া (৬২) ও আরিফা খাতুন (২৮)। তাঁদের মধ্যে রাশেদ ঘটনাস্থলে এবং অপর দুজনকে হাসপাতালে নেওয়ার পর মারা যান।
জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নাজমুস সাকিব আজকের পত্রিকাকে বলেন, দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে একটি কাভার্ড ভ্যান বিপরীত দিক থেকে আসা অটোরিকশাকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই রাশেদ নামের একজন নিহত হন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা এসে ছয়জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করান। তাঁদের মধ্য থেকে আরও দুজন মারা যান। অপর চারজনের চিকিৎসাসেবা চলছে।
নাজমুস সাকিব আরও বলেন, দুর্ঘটনার পর কাভার্ড ভ্যানটি নিয়ে চালক পালিয়েছেন। দুমড়েমুচড়ে যাওয়া অটোরিকশাটি উদ্ধার করে নারায়ণপুর পুলিশ তদন্তকেন্দ্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ করা হলে তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।