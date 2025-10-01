বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা করতে বাধা, কৃষককে পিটিয়ে হত্যা

বাড়ির ওপর দিয়ে রাস্তা না দেওয়ায় জামালপুরে এক কৃষককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে সদর উপজেলার তুলশীরচর ইউনিয়নের টেবিরচর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত ব্যক্তির নাম মো. মুনছর আলী (৬০)। তিনি ওই এলাকার মৃত মফিজ উদ্দিনের ছেলে।
নিহত ব্যক্তির জামাতা মোহাম্মদ আলী জানান, মুনছর আলীর বাড়ির ওপর দিয়ে পেছনের বাড়ির রুবেল জোরপূর্বক রাস্তা করার চেষ্টা করেন। এতে মুনছর আলী বাধা দেন। পরে রুবেল চলে যান। এর জেরে গতকাল রাতে সোহেল, উজ্জল, রুহুল, জাহেদুল, সালিম ও সাহেদ আলী দলবল নিয়ে রড, লাঠি নিয়ে মুনছর আলীর বাড়িতে হামলা চালান। এ সময় লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে মুনছর আলীকে আহত করেন তাঁরা। গুরুতর আহতাবস্থায় তাঁকে প্রথমে জামালপুর জেনারেল হাসপাতালে পরে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে রাত ১১টার দিকে তাঁর মৃত্যু হয়।
পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জামালপুর জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা পলাতক রয়েছেন। নিহত মুনছর আলী তিন সন্তানের জনক।
জামালপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু মো. ফয়সাল আতিক বলেন, এ ঘটনায় জামালপুর সদর থানায় নিহতের ছেলে বাদী একটি মামলা করেছেন। দোষীদের গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।