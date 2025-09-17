হোম > সারা দেশ > হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে পথচারীদের চাপা দিয়ে বাস খাদে, মা-ছেলে নিহত

হবিগঞ্জ ও নবীগঞ্জ প্রতিনিধি

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে আজ বুধবার সকালে একটি বাস পথচারীদের চাপা দিয়ে খাদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ হতাহতদের উদ্ধার করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলায় বাসচাপায় এক নারী ও তাঁর শিশুসন্তান নিহত হয়েছে। বাসটি পথচারীদের চাপা দিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গজনাইপুর ইউনিয়নের দিনারপুর কলেজসংলগ্ন ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলো বানিয়াচং উপজেলার সাগরদীঘি পশ্চিমপাড় গ্রামের সৈয়দ আলীর স্ত্রী শামীমা আক্তার (৪৫) ও তাঁদের চার বছরের ছেলে তৌকির আহমেদ।

পুলিশ জানিয়েছে, অসুস্থ আত্মীয়কে দেখতে সৈয়দ আলী পরিবারসহ নবীগঞ্জ উপজেলার সুনারু গ্রামে যাচ্ছিলেন। তাঁরা সিএনজিচালিত অটোরিকশা থেকে নেমে মহাসড়ক পার হওয়ার সময় সিলেটগামী সৌদিয়া পরিবহনের একটি বাস মা ও ছেলেকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এ সময় বাসের যাত্রীসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়। এ ঘটনায় প্রায় এক ঘণ্টা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ থাকে। পরে খবর পেয়ে শেরপুর হাইওয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে।

শেরপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু তাহের দেওয়ান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘দুর্ঘটনার পর বাসটি জব্দ করা হয়েছে। তবে চালক ও তাঁর সহকারী পালিয়ে গেছেন। তাঁদের আটকের চেষ্টা চলছে।’

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দিনারপুর কলেজের সামনের সড়কে প্রায় দুর্ঘটনা ঘটে। এখানে একটি জেব্রা ক্রসিং ও গতিরোধক স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিনের হলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে প্রায়ই দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে পথচারীরা।

সম্পর্কিত

হবিগঞ্জে অটোরিকশা উল্টে নিহত ১

হবিগঞ্জের রশিদপুরের পুরোনো কূপ থেকে ফের গ্যাস সরবরাহ শুরু

লাখ টাকা চুরি সন্দেহে গাড়িচালকের বাসায় তল্লাশি: চুনারুঘাট থানার ওসি প্রত্যাহার

লাখাইয়ে আগুনে পুড়ল ৫ দোকান

৪০ টাকার ঝগড়ায় আহত ৩০

হবিগঞ্জে পুকুরের পানিতে ডুবে ৩ শিশুর মৃত্যু

গ্রাহকের দেড় শ কোটি টাকা আত্মসাৎ, নিশানের প্রধানসহ গ্রেপ্তার ২

হবিগঞ্জে রশিদপুর গ্যাস ফিল্ডের পুরোনো কূপে নতুন গ্যাসের সন্ধান

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হবিগঞ্জ বিএনপির সভাপতি হচ্ছেন জি কে গউছ

হবিগঞ্জে ৫৩ কেজি গাঁজাসহ আটক ২
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা