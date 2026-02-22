হোম > সারা দেশ > হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে আহসান কটন মিলে আগুন

হবিগঞ্জ, প্রতিনিধি

হবিগঞ্জে আহসান কটন মিলে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত আহসান কটন মিলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মিলের ভেতরে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একাধিক ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে মিলের ভেতরে থাকা তুলা ও বিভিন্ন কাঁচামালে। এতে কারখানার একটি অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা সুলতান মাহমুদ জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আগুনে আনুমানিক ৩০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। তবে তদন্ত শেষে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

সম্পর্কিত

হবিগঞ্জের ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে আহত ৩০

হবিগঞ্জে মহাসড়কে বাস উল্টে নিহত ১, আহত ২০

হবিগঞ্জ-৩ আসনে বিএনপির জি কে গউছ বিজয়ী

হবিগঞ্জ-২ আসনে ৪৪ কেন্দ্রের ফলাফলে এগিয়ে ধানের শীষ

ভোটকেন্দ্রে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, ইংল্যান্ডপ্রবাসীকে ৫ দিনের কারাদণ্ড

হবিগঞ্জে জাল ভোট দেওয়ার চেষ্টা, ৭ কিশোর আটক

হবিগঞ্জে ৩২টি ভোটকেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ দাবি জামায়াতের, বানিয়াচংয়ে ভোটকেন্দ্রে আগুন

দেশে ঝামেলা হলেই পালিয়ে যাইনি, ভবিষ্যতেও যাব না: জামায়াত আমির

কাবিখার অর্থ আত্মসাৎ: উপজেলা চেয়ারম্যানসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা, বাইরে কুড়াল নিয়ে ঘুরছিল কিশোর
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা