হবিগঞ্জে আহসান কটন মিলে আগুন

হবিগঞ্জের বিসিক শিল্পনগরীতে অবস্থিত আহসান কটন মিলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে মিলের ভেতরে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একাধিক ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে মিলের ভেতরে থাকা তুলা ও বিভিন্ন কাঁচামালে। এতে কারখানার একটি অংশ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা সুলতান মাহমুদ জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আগুনে আনুমানিক ৩০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে মিল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। তবে তদন্ত শেষে ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।