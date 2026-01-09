হোম > সারা দেশ > হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে পূর্ববিরোধের জেরে দুপক্ষের সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ২০

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

আজ সকালে লাখাই উপজেলার বুল্লা ইউনিয়নে দুই ইউপি সদস্যের সমর্থকেরা সংঘর্ষে জড়ায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জের লাখাই উপজেলার বুল্লা ইউনিয়নে দুই ইউপি সদস্যের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে নিহত ব্যক্তির নাম হিরাজ মিয়া (৫৫)।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বুল্লা ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য আলাল মিয়া ও মুখলেছ মিয়ার সমর্থকদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি ও জলমহালসহ নানা বিষয় নিয়ে বিরোধ চলছে। এর আগেও তাদের মধ্যে সংঘর্ষ ও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। ফলে তাদের মধ্যে তুচ্ছ ঘটনা নিয়েও ঝগড়াঝাটি চলে। শুক্রবার সকালে দুপক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে নামে। এ সময় হিরাজ মিয়া গুরুতর আহত হন। তাঁকে হবিগঞ্জ জেলা সদর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এ ছাড়াও উভয় পক্ষের ২০ জন এই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে এসেছেন।

লাখাই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল হক জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা হয়েছে। নিহত হিরাজ মিয়ার মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

