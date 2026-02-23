হবিগঞ্জে গরুতে ঘাস খাওয়ার জেরে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩০

হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জ উপজেলায় গরুতে ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে ৩০ জন আহত হয়েছেন।
আজ সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) বেলা ৩টার দিকে উপজেলার কাকাইলছেও ইউনিয়নের মাহতাবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষের পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহায়তায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রোববার (২২ ফেব্রুয়ারি) মাহতাবপুর গ্রামের আলী হায়দারের ছেলে দুলাল মিয়ার একটি গরু একই গ্রামের নজরুল মিয়ার ছেলে লিটন মিয়ার জমিতে ঢুকে ঘাস খায়।
এ ঘটনায় গরুটি খুঁটিতে বেঁধে রাখাকে কেন্দ্র করে সন্ধ্যায় দুলাল মিয়া ও লিটন মিয়ার মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা হয়। এর জেরে আজ দুপুরে উভয় পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে আহত ব্যক্তিদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. নজু মিয়া চৌধুরী জানান, তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে দুলাল মিয়া ও লিটন মিয়ার সমর্থকদের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।
আজমিরীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকবর হোসেন বলেন, গরু খুঁটিতে বেঁধে রাখা নিয়ে বিরোধের জেরে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে।