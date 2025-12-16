হোম > সারা দেশ > হবিগঞ্জ

হবিগঞ্জে দুই গ্রামের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

হবিগঞ্জ প্রতিনিধি

দুই পক্ষের সংঘর্ষ। ছবি: আজকের পত্রিকা

হবিগঞ্জে ধানের খড় শুকানোকে কেন্দ্র করে দুই গ্রামের লোকজনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। এতে উভয় পক্ষের অর্ধশতাধিক লোক আহত হয়েছেন। গুরুতর অবস্থায় ১৫ জনকে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার দরিয়াপুর গ্রামের কিতাব আলীর সঙ্গে পার্শ্ববর্তী নিজামপুর গ্রামের সফিক মিয়ার ধানের খড় শুকানো নিয়ে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে এ বিরোধকে কেন্দ্র করে উভয় গ্রামের লোকজন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে গুরুতর ১৫ জনকে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

হবিগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেলোয়ার হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি শান্ত করে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

সম্পর্কিত

হবিগঞ্জের আজমিরীগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি

দুমড়েমুচড়ে গেল প্রাইভেট কার, ছিটকে পড়ে নিহত ১

হবিগঞ্জে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে নিহত ১, আহত অর্ধশতাধিক

খাঞ্জা বিল দখল নিয়ে দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ৩০

পরকীয়ার সন্দেহে ছুরিকাঘাতে গৃহবধূকে হত্যা, স্বামী আটক

হবিগঞ্জে ট্রাকচাপায় স্কুলশিক্ষক নিহত

হবিগঞ্জে ট্রাকচাপায় নারী নিহত

হবিগঞ্জে রত্না বেইলি সেতু ভেঙে ট্রাক আটকা, দুর্ভোগে যাত্রীরা

হবিগঞ্জে দুই গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষে পুলিশসহ আহত ২৫

হবিগঞ্জে মধ্যরাতে যুবকের লাশ উদ্ধার, পরিবার বলছে পরিকল্পিত হত্যা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা