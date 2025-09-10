হবিগঞ্জে পুকুরের পানিতে ডুবে ৩ শিশুর মৃত্যু

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে পানিতে ডুবে তিন শিশু মারা গেছে। নিহত শিশুরা সবাই চাচাতো-ফুফাতো ভাই-বোন। আজ বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বেলা দেড়টার দিকে উপজেলার করগাঁও ইউনিয়নের পাঞ্জারাই গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শিশুরা হচ্ছে ওই গ্রামের রতীশ সরকারের ছেলে শ্রাবন সরকার (৩), জগাই সরকারের ছেলে শুভ সরকার (৪) এবং নোয়াগাঁও গ্রামের ব্রজলাল সরকারের মেয়ে অহনা সরকার (৫)। শ্রাবন ও শুভ চাচাতো ভাই আর অহনা তাদের ফুফাতো বোন। তারা নবীগঞ্জ পৌর এলাকার জয়নগরে বসবাস করত।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরে বাড়ির আঙিনায় খেলা করার একপর্যায়ে এক শিশু বাড়ির পার্শ্ববর্তী পুকুরে পড়ে যায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে অন্য দুই শিশু পানিতে পড়ে যায়। প্রথমে বিষয়টি কেউ বুঝতে পারেননি। পরে বেলা দেড়টার দিকে গ্রামের এক মহিলা পানিতে ভাসতে থাকা অহনাকে দেখতে পান। এরপর খোঁজাখুঁজি করে পুকুর থেকে শ্রাবন, শুভ ও অহনার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
তাৎক্ষণিক তাদের নবীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) চম্পক কিশোর সাহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।