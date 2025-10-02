কোটালীপাড়ায় খাল থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ার উপজেলায় খাল থেকে মানিক বিশ্বাস (৩২) নামের এক যুবকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে উপজেলার কলাবাড়ি ইউনিয়নের তেঁতুলবাড়ির পাশের খাল থেকে তাঁর লাশটি উদ্ধার করা হয়।
মানিক বিশ্বাস মাদারীপুরের রাজৈর উপজেলার কদমবাড়ি ইউনিয়নের দীঘিরপাড় গ্রামের নলিনী বিশ্বাসের ছেলে।
জানা গেছে, গতকাল বুধবার রাত ১১টায় মানিক বিশ্বাস মোটরসাইকেলে করে কোটালীপাড়ার কলাবাড়ি গ্রামে খালু বরুণ বাড়ৈর বাড়িতে বেড়াতে আসেন এবং রাতেই তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। তবে তিনি বাড়িতে না ফেরায় পরিবারের লোকজন তাঁর মোবাইল ফোনে কল দিয়ে পাচ্ছিলেন না। পরে তাঁর স্বজনেরা আশপাশে খুঁজতে থাকেন। এদিকে এ সংবাদ পেয়ে মানিক বিশ্বাসের খালুর বাড়ির লোকজনও তাঁকে খুঁজতে বের হন।
আজ দুপুরে তেঁতুলবাড়ির লোকজন রাস্তার পাশে খালের মধ্যে একটি মোটরসাইকেল পড়ে থাকতে দেখে কোটালীপাড়া থানা-পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ বেলা ৩টার দিকে মোটরসাইকেল ও মানিক বিশ্বাসের লাশ উদ্ধার করে। মানিক বিশ্বাসের খালাতো ভাই সুমন বাড়ৈ লাশ শনাক্ত করেন।
সুমন বাড়ৈ বলেন, ‘আমার খালাতো ভাই মানিক বিশ্বাস দুর্গাপূজা উপলক্ষে বুধবার রাত ১১টার দিকে আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে এবং রাতের খাবার খেয়ে পূজা দেখে রাত ১২টার দিকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেয়।’
কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, মানিক বিশ্বাস সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। তবু তাঁর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পেলে তাঁর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।