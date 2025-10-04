হোম > সারা দেশ > গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

গোপালগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে সদর উপজেলার তেঁতুলিয়ায় টোল প্লাজার সামনে এবং গোপালগঞ্জ-টুঙ্গিপাড়া সড়কের ঘোনাপাড়া এলাকায় এসব দুর্ঘটনা ঘটে।

গোপালগঞ্জ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মির মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান বলেন, গোপালগঞ্জ-টেকেরহাট সড়কের তেঁতুলিয়া টোল প্লাজা এলাকায় রাস্তা পার হচ্ছিলেন বৃদ্ধ মনি মোহন বিশ্বাস (৭০)। এ সময় রাজিব পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাসের চাপায় গুরুতর আহত হন তিনি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

অপর দিকে ইটবোঝাই একটি ট্রলি পুকুরিয়া থেকে চর বাসুরিয়ায় যাচ্ছিল। এ সময় চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে ফেলে দিলে খায়রুল মোল্লা (২৭) নামের একজন গুরুতর আহত হন। তাঁকে উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

