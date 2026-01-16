গোপালগঞ্জ-২ আসনে জাতীয় পার্টির প্রার্থীর মনোনয়ন বৈধ

সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ৪২৫/২০২৬ নম্বর রিট পিটিশনের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে গোপালগঞ্জ-২ আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী রিয়াজ সারোয়ার মোল্লার মনোনয়নপত্র আজ বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।
জেলা প্রশাসকের সম্মেলনকক্ষে শুক্রবার সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত মনোনয়নপত্র বাছাই কার্যক্রমে জেলা প্রশাসক মো. আরিফ-উজ-জামান এই ঘোষণা দেন।
রিয়াজ মোল্লা জানান, মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন একটি প্রয়োজনীয় কাগজ সময়মতো জমা না দেওয়ায় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা তাঁর মনোনয়নপত্র গ্রহণ করেননি। এই কারণে তিনি হাইকোর্টে রিট করেন। হাইকোর্টের আদেশের ভিত্তিতে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা তাঁর প্রার্থিতা বৈধ ঘোষণা করেছেন।
এ সময় প্রার্থী ও তাঁর সমর্থক, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যমের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।