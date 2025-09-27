হোম > সারা দেশ > গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ২, আহত ৫

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

দুর্ঘটনায় দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া ইজিবাইক। ছবি: আজকের পত্রিকা

গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীতে বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে ২ জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরো ৫ জন। নিহত ও আহতদের বাড়ি মাদারীপুর জেলায়। তারা কাশিয়ানীর মাঝিগাতিতে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিল। তবে তাৎক্ষণিক তাদের বিস্তারিত পরিচয় জানা যায়নি।

আজ শনিবার দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাশিয়ানী উপজেলার মাঝিগাতি বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

ভাঙ্গা হাইওয়ে পুলিশের সার্জেন্ট মো. রাসেল মিয়া ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, খুলনা থেকে ঢাকাগামী ইমাদ পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস ঘটনাস্থলে বিপরিত দিক থেকে আসা একটি যাত্রী বোঝাই ইজিবাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত হয় এবং অপর একজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। বাকীদের অবস্থাও গুরুতর বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন।

গুরুতর আহত ৩ জনকে গোপালগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

