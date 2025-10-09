হোম > সারা দেশ > গোপালগঞ্জ

গোপালগঞ্জে ট্রেনে কাটা পড়ে নারীর মৃত্যু

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

গোপালগঞ্জের মুকসুদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাতনামা এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুকসুদপুর রেলস্টেশনের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, বেনাপোল থেকে ঢাকার দিকে যাওয়া আন্তনগর রূপসী বাংলা এক্সপ্রেসে কাটা পড়েন ওই নারী।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে মুকসুদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা কামাল জানান, সন্ধ্যায় ওই নারী মুকসুদপুর রেলস্টেশনের কাছে রেললাইন পার হচ্ছিলেন। এ সময় বেনাপোল থেকে ছেড়ে আসা ঢাকাগামী আন্তনগর ৮২৭ আপ রূপসী বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনে কাটা পড়ে তিনি নিহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা খবর দিলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে।

ওসি আরও জানান, ইতিমধ্যে রাজবাড়ী রেলওয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। তারা আসার পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

টুঙ্গিপাড়ায় দুই গ্রামবাসীর সংঘর্ষ, আহত ১৫

লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে গোপালগঞ্জে বসেছে প্রতিমার হাট

গোপালগঞ্জে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত

১০ দিনের শিশুকে বাঁওড়ে ফেলে হত্যার পর কিশোরী মায়ের আত্মহত্যার চেষ্টা

কোটালীপাড়ায় খাল থেকে যুবকের লাশ উদ্ধার

কোটালীপাড়ায় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

ব্যবসায়ীকে মারধর করে মোটরসাইকেল পোড়ানোর অভিযোগ ছাত্রদল নেতার বিরুদ্ধে

শেখ হাসিনার জন্মদিন: গোপালগঞ্জে ৪ ছাত্রলীগ কর্মী গ্রেপ্তার

গোপালগঞ্জে বাস ও ইজিবাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে একই পরিবারের ৩ জনসহ নিহত ৪

গোপালগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় কাভার্ড ভ্যানের হেলপার নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা