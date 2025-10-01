হোম > সারা দেশ > গোপালগঞ্জ

কোটালীপাড়ায় বজ্রপাতে জেলের মৃত্যু

কোটালীপাড়া (গোপালগঞ্জ) প্রতিনিধি 

প্রতীকী ছবি

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া উপজেলায় বজ্রপাতে সমীর বাড়ৈ (৩৫) নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার সাদুল্লাপুর ইউনিয়নের লখন্ডা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

সমীর বাড়ৈ লখন্ডা গ্রামের সাধন বাড়ৈর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সমীর গতকাল দিবাগত রাতে বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির পাশের বিলে জাল দিয়ে মাছ ধরতে যান। রাতে তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন সকালে খুঁজতে বের হয়। পরে বিলের পাশ থেকে অচেতন অবস্থায় সমীরকে উদ্ধার করে পরিবারের লোকেরা কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

কোটালীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসক আসাদুজ্জামান বলেন, ‘আমাদের এখানে নিয়ে আসার আগেই সমীর বাড়ৈর মৃত্যু হয়েছে। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, বজ্রপাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।’

কোটালীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খন্দকার হাফিজুর রহমান বলেন, গতকাল রাতে সাদুল্লাপুর ইউনিয়নে লখন্ডা গ্রামে বজ্রপাতে সমীর বাড়ৈ নামের এক জেলের মৃত্যু হয়েছে। জেলের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশ তাঁদের কাছ হস্তান্তর করা হয়েছে।

