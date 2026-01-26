হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

শ্রীপুরে পৌরসভার ময়লার গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে কারখানার নিরাপত্তা প্রহরীর মৃত্যু

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

নিরাপত্তা প্রহরীর মৃত্যুতে স্বজনের আহাজারি। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে পৌরসভার ময়লার গাড়ির নিচে চাপা পড়ে জসিম আহম্মেদ (৪৪) নামের এক নিরাপত্তা প্রহরী নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে শ্রীপুর পৌরসভার আনসার রোড (কলিম উদ্দিন চেয়ারম্যান) মোড়ে নোমান হোম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড কারখানার ভেতরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত জসিম আহম্মেদ নোমান শিল্পগ্রুপের নোমান হোম টেক্সটাইল মিলস কারখানার নিরাপত্তা প্রহরী ছিলেন। তাঁর বাড়ি ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার মশাখালী ইউনিয়নের চাইরবাড়িয়া গ্রামে। তিনি শ্রীপুর পৌরসভার কেওয়া পূর্বখণ্ড এলাকার আব্দুল মান্নানের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন।

এ ব্যাপারে জানতে কারখানার ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ইকবাল হোসেনকে একাধিকবার ফোন দিলেও কোনো সাড়া মেলেনি।

শ্রীপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল কুদ্দুস বলেন, শ্রীপুর পৌরসভার ময়লার গাড়িটি কারখানা থেকে ময়লা নেওয়ার জন্য কারখানায় প্রবেশ করছিল। কারখানার ভেতরে ১ নম্বর গেটের উত্তর পাশে দায়িত্ব পালন করছিলেন নিরাপত্তা প্রহরী জসিম আহম্মেদ। গাড়িটি কারখানায় প্রবেশের সময় দায়িত্বরত নিরাপত্তা প্রহরীকে চাপা দেয়। গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। পুলিশ ময়লার গাড়িটি আটক করলেও চালক পালিয়ে গেছেন। লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দিন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সম্পর্কিত

গাজীপুরে ট্রেনের নিচে দুই শিশুকে নিয়ে ঝাঁপ মায়ের, প্রাণ গেল তিনজনেরই

টঙ্গীতে পোশাক কারখানার অর্ধশতাধিক শ্রমিক অসুস্থ, ছুটি ঘোষণা

গাজীপুরে ককটেল ফাটিয়ে ও গুলি চালিয়ে ২৪ লাখ টাকা ছিনতাই

গাজীপুরে ককটেল ফাটিয়ে ২৪ লাখ টাকা ছিনতাই

শ্রীপুরে অটোচালকদের মহাসড়ক অবরোধ, দীর্ঘ যানজটে ভোগান্তি

গাজীপুরে শ্রমিক-পুলিশ সংঘর্ষের জেরে কারখানা বন্ধ ঘোষণা

‎টঙ্গীতে যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাদক, হাতবোমাসহ আটক ৩৫

নারীর গোসলের ভিডিও ধারণের অভিযোগে যুবককে সালিসে পিটিয়ে হত্যা

শ্রীপুরে পোশাকশ্রমিকদের সড়ক অবরোধ, পুলিশের সাউন্ড গ্রেনেড-লাঠিপেটা

বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরে গণসংযোগে স্বতন্ত্র প্রার্থী
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা