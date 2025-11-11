গাজীপুরে ৭ দোকানে আগুন, ৩০ লাখ টাকার ক্ষতি

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সাতটি দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এতে প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় লোকজন। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটে গতকাল সোমবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মহানগরীর কোনাবাড়ী থানাধীন পুকুরপাড় এলাকায়।
ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলোর মধ্যে রয়েছে রবিনের থাইয়ের দোকান, জাহাঙ্গীর আলমের খাবারের হোটেল, খোকন মিয়ার লেপ-তোশকের দোকান, হারুনের চায়ের দোকান, রাহাতের মুরগি ও ভ্যারাইটি স্টোরের দোকান এবং মায়া রানীর মুদিদোকান।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সোমবার রাত দেড়টার সময় মহানগরীর কোনাবাড়ী পুকুরপাড় এলাকায় খোকনের লেপ-তোশকের দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন পাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। প্রথমে স্থানীয় লোকজন চেষ্টা চালালেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হয়। পরে খবর পেয়ে কোনাবাড়ী মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় এক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।
চায়ের দোকানদার হারুন বলেন, ‘আমার সব শেষ হয়ে গেছে। এই দোকানের ওপরেই আমার সংসার চলত। এখন পথে বসা ছাড়া উপায় নেই।’ হোটেলমালিক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ‘হোটেলের পেছনে পরিবার নিয়ে থাকতাম। আগুন লাগলে কোনোমতে পরিবার নিয়ে বেরিয়ে আসি। আমাদের পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।’ মুরগির দোকানদার রাহাত বলেন, ‘এখন বেতনের সময়। দোকানের খাতা, নগদ টাকা—সবকিছু পুড়ে গেছে। কয়েক লাখ টাকা বাকিতে ছিল, এখন কীভাবে সামলাব বুঝতে পারছি না।’
এ বিষয়ে কোনাবাড়ী মডার্ন ফায়ার সার্ভিসের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর সাইফুল ইসলাম বলেন, খবর পেয়ে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়।