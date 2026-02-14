হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

টঙ্গীতে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতাকে কুপিয়ে জখম

 টঙ্গী (গাজীপুর) প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের টঙ্গীতে মোজাম্মেল লস্কর (৪৯) নামের স্বেচ্ছাসেবক দলের এক নেতাকে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে টঙ্গী পশ্চিম থানার সাতাইশ এলাকার ৫১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়ে এই ঘটনা ঘটে। মোজাম্মেলের দাবি, দলীয় ওয়ার্ড কার্যালয়টি দখল করতে স্থানীয় বিএনপি কর্মী বেলাল ও তাঁর সহযোগীরা তাঁকে কুপিয়েছে।

আহত মোজাম্মেল টঙ্গী পশ্চিম থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক। তিনি টঙ্গীর সিরাজ লস্করের ছেলে।

জানা গেছে, গতকাল রাতে বেলাল ও তাঁর সহযোগীরা সাতাইশ এলাকার ৫১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়টি দখল করতে যান। এ সময় কার্যালয়টিতে মোজাম্মেলসহ অন্য নেতা-কর্মীরা অবস্থান করছিলেন। বেলাল ও তাঁর লোকজন কার্যালয়ের ভেতরে থাকা নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালান। এ সময় তাঁদের চাপাতির কোপে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা মোজাম্মেল জখম হন। পরে তাঁকে উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়।

মোজাম্মেল বলেন, ‘ওয়ার্ড বিএনপির কার্যালয়টি দখল করতে চান বেলাল। আমাদের ওপর দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়েছে। চাপাতি দিয়ে আমার মাথায় কুপিয়েছে। আমি হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছি।’

ঘটনার পর থেকে পালিয়েছেন বেলাল। এ কারণে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

টঙ্গী পশ্চিম থানা-পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহিন আলম বলেন, ‘খবর পেয়ে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম। থানায় একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

সম্পর্কিত

শ্রীপুরে বাগান থেকে নবজাতকের খণ্ডিত মাথা উদ্ধার

গাজীপুরের ৪টিতে বিএনপি, একটিতে জামায়াত বিজয়ী

গাজীপুর-৩ আসনে বিএনপির ডা. রফিকুল ইসলাম নির্বাচিত

গাজীপুরে ২ আসনে বিএনপি ও একটিতে জামায়াত এগিয়ে

গাজীপুরে ১ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন ভোট হয়ে গেছে, সহকারী প্রিসাইডিং কর্মকর্তাসহ ৩ জন প্রত্যাহার

শ্রীপুরে ভোট দিলেন ১১০ বছর বয়সী বাজিত খাঁন

গাজীপুরে এনসিপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে তথ্য গোপনের অভিযোগ

ভোটকেন্দ্র পর্যবেক্ষণে ‘সেন্ট্রাল মনিটরিং সেল’ স্থাপন

ভোট দিতে গ্রামে ফিরছেন পোশাকশ্রমিকেরা, গাজীপুর মহাসড়কে যানজটে ভোগান্তি

গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা