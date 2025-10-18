হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

গাজীপুরে গণপিটুনিতে আহত কিশোরের মৃত্যু, মহাসড়ক অবরোধ

গাজীপুর প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

গাজীপুরের গাছায় চোর সন্দেহে গণপিটুনিতে আহত কিশোর মারা গেছে। এ ঘটনায় আজ শনিবার স্থানীয়রা লাশ নিয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন। এর আগে সকালে ৮টার দিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত কিশোরের নাম হাসন (১৬), সে চাঁদপুর সদরের বিশ্বনন্দী এলাকার কবির হোসেনের ছেলে এবং পরিবারের সঙ্গে গাছার পশ্চিম কলমেশ্বর এলাকায় বসবাস করত।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ৮ অক্টোবর ভোর ৬টার দিকে গাজীপুর মহানগরীর গাছা পশ্চিম কলমেশ্বর এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের ওপর চোর সন্দেহে হাসনকে আটক করে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা।

পরে আহত অবস্থায় হাসনকে প্রথমে গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল এবং পরবর্তী সময় উত্তরা আরএমসি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার সকাল ৮টার দিকে তার মৃত্যু হয়।

সূত্র আরও জানায়, কিশোর হাসনের মরদেহ তার বাড়িতে পৌঁছালে এলাকায় স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। নিহতের আত্মীয়স্বজন ও স্থানীয়রা মরদেহ নিয়ে আজ বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে বিক্ষোভ করেন। পরে পুলিশ ও স্থানীয় বিএনপি নেতারা ঘটনাস্থলে এসে স্বজন ও স্থানীয়দের বুঝিয়ে মহাসড়ক থেকে সরিয়ে দিলে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ বিষয়ে গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিরুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় মামলা দায়ের প্রক্রিয়াধীন। ঘটনার তদন্ত এবং দায়ীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

সম্পর্কিত

গাজীপুরের শ্রীপুর: শীতলক্ষ্যার চর দখল করে পাকা স্থাপনা

গাজীপুরে শিশু অপহরণ-ধর্ষণের মামলা, মামা-ভাগনে গ্রেপ্তার

কাশিমপুর কারাগার থেকে জামিনে মুক্ত বিডিআরের বরখাস্ত ১৪ সদস্য

শ্রীপুরে ট্রাকচাপায় বাবা নিহত, গুরুতর আহত ছেলে

টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামে আগুনের ঘটনায় মালিক গ্রেপ্তার

কবর খননে প্রতিপক্ষের হামলা-বাধা, সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর লাশ অন্যত্র দাফন

বাংলাদেশে চীনা টিকার পরীক্ষা নিয়ে জটিলতা

রেলসেতু থেকে নদীতে ঝাঁপ, নিখোঁজ যুবকের মরদেহ উদ্ধার

শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা, স্বজনদের সঙ্গে মরদেহ খোঁজেন অভিযুক্ত তরুণ

শিক্ষককে মারধর করে পুলিশে দিল শিক্ষার্থীরা
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা