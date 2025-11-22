ভূমিকম্পে ধসে গেছে ঘরের মাটির দেয়াল, অল্পের জন্য রক্ষা পেল দুই শিশু

গাজীপুরের শ্রীপুরে ভূমিকম্পের জেরে একটি মাটির ঘরের দেয়াল ধসে পড়েছে। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে ঘরে থাকা দুই শিশু। গতকাল শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকালে ভূমিকম্পে রাজাবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ চিনাশুখানিয়া গ্রামের সাহিদা আক্তারের বাড়িতে এই দেয়াল ধসের ঘটনা ঘটে।
ভূমিকম্পে সাহিদা আক্তারের মাটির ঘরের চারটি দেয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। ঘরের মাঝখানে পার্টিশন দেয়ালটি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। এতে ঘরটি এখন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিততে পাশের একটি খুপরি ঘরে আশ্রয় নিয়েছে সাহিদার পরিবার। সাহিদার স্বামী জাকির হোসেন সিএনজিচালিত অটোরিকশার চালক।
সাহিদা আক্তার বলেন, ‘শুক্রবার সকালে ঘরের বাইরে হাতের কাজ করছিলাম। এ সময় ভূমিকম্প হলে আমরা ভয়ে আঁতকে উঠি। অল্প কিছুক্ষণ পর টের পেয়েছি, আমাদের একটি বসতঘরের ভেতরের মাঝখানের পার্টিশন ধসে পড়েছে। তিনি বলেন, ‘এ সময় ওই ঘরে পাশের বাড়ির দুই শিশু খেলা করছিল। মাটির দেয়াল শিশুদের খেলার জায়গার উল্টো দিকে ধসে পরে। এ কারণে কোনো বিপদ হয়নি।’ তিনি বলেন, ‘এখন ওই ঘরে সব মাটির দেয়াল ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। ব্যবহার অনুপযোগী হওয়ার আমরা পাশের একটি খুপরি ঘরে আশ্রয় নিয়েছি।
রাজাবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রশাসক (উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জন) ডা. মো. গোলাম মুরশেদ মুরাদ বলেন, সকালে খবর পেয়ে ওই বাড়িটি পরিদর্শন করা হয়। ওই বাড়িটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অল্পের জন্য কোনো প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। তিনি বলেন, ‘ঘরের ভেতরের একটি দেয়াল সম্পূর্ণ ধসে পড়েছে। ওই ঘরটি ব্যবহার না করতে বলা হয়েছে। আপাতত ওই ঘর পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছি। আমরা দ্রুত সময়ে ওই পরিবারকে আর্থিক সহযোগিতা করব। তাদের ঘর নির্মাণের জন্য নগদ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হবে।’