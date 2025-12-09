হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

মেয়ের বাড়িতে যাওয়ার পথে প্রাণ গেল মায়ের

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি

দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের শ্রীপুরে পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে হেনা আক্তার (৪০) নামের এক নারী নিহত হয়েছেন। এতে অটোরিকশার আরও পাঁচ আরোহী আহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (৯ ডিসেম্বর) দুপুরে উপজেলার মাওনা ইউনিয়নের মাওনা কালিয়াকৈর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত হেনা আক্তার বগুড়ার গাবতলী উপজেলার খলিলুর রহমানের মেয়ে। তিনি শ্রীপুর পৌরসভার লোহাগাছ গ্রামে মেয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা ফরিদুল ইসলাম বলেন, হেনা আক্তার কালিয়াকৈর থেকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় মাওনা চৌরাস্তা এলাকার দিকে রওনা হন। মাওনা ইউনিয়নের মানসুরাবাদ এলাকায় অটোরিকশাটির সঙ্গে পিকআপের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে হেনা আক্তারের মৃত্যু হয়। এ সময় অটোরিকশায় থাকা অন্য আরোহীরা গুরুতর আহত হন।

শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

