টঙ্গীতে হামলার শিকার পুলিশ, আটক ৩

সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটক করতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশের সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই)। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে টঙ্গীর হাজী মাজার বস্তি এলাকার প্রবেশমুখে এই ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ৬টি ফাঁকা গুলি ছোড়ে।
আহত পুলিশ কর্মকর্তা হলেন ফজলুল হক। তাঁকে উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
পুলিশ জানায়, গতকাল রাতে একটি মামলার আসামিকে গ্রেপ্তার করতে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের টঙ্গীবাজার এলাকায় অভিযানে যায় টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের একটি দল। এ সময় সন্দেহভাজন একজনকে আটক করে পুলিশ। কিছুক্ষণ পর হাজীর মাজার বস্তি এলাকা থেকে প্রায় ২০০ লোক লাঠিসোঁটা এবং দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের ওপর হামলা চালায়। এতে মাথায় গুরুতর আঘাত পান পুলিশ কর্মকর্তা ফজলুল হক। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ফাঁকা গুলি ছোড়ে পুলিশ।
এই ঘটনায় হামলাকারীদের চিহ্নিত করে রাতেই অভিযানে নামে পুলিশ। রাতভর অভিযান চালিয়ে তিন হামলাকারীকে আটক করেছে পুলিশ। তবে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত তাঁদের নাম-পরিচয় জানায়নি পুলিশ।
টঙ্গী পূর্ব থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ওয়াহিদুজ্জামান জানান, তিনজনকে আটক করা হয়েছে। বাকিদের ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে। তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।