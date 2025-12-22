হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

গাজীপুরকে সমন্বিত ও পরিবেশবান্ধব মেগা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আনা হবে: স্থানীয় সরকার সচিব

গাজীপুর প্রতিনিধি

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদীকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী বলেছেন, গাজীপুরকে একটি পরিকল্পিত ও যানজটমুক্ত শহরে রূপান্তরের পথে সিটি করপোরেশনের উদ্যোগগুলো প্রশংসনীয়। তিনি আরও বলেন, সরকার গাজীপুরকে একটি সমন্বিত ও পরিবেশবান্ধব মেগা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আনার পরিকল্পনা করছে।

আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের (গাসিক) প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে স্থানীয় সরকার সচিব এসব কথা বলেন।

এ সময় গাজীপুর মহানগর উন্নয়নে গাসিকের নেওয়া বিভিন্ন কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করে স্থানীয় সরকার সচিব বলেন, গাজীপুরকে একটি পরিকল্পিত, যানজটমুক্ত ও আধুনিক শহরে রূপান্তরের পথে সিটি করপোরেশনের উদ্যোগগুলো সময়োপযোগী ও বাস্তবভিত্তিক। খাল পুনঃখনন, আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন ইতিমধ্যে নগরবাসীর জীবনমানে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।

রেজাউল মাকছুদ জাহেদী আরও বলেন, খালের সৌন্দর্য ও দীর্ঘস্থায়ী কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে গার্ড ওয়াল নির্মাণ, সুয়ারেজ, বিশুদ্ধ পানির লাইন স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার আর্থিক বরাদ্দ দেবে। গাজীপুরের মানুষ যেন স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করতে পারে, সে লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ সিটি করপোরেশনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করবে।

এ ছাড়া গাজীপুরকে একটি সমন্বিত ও পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় আনার বিষয়ে সরকার গুরুত্বসহকারে চিন্তাভাবনা করছে বলেও জানান

স্থানীয় সরকার সচিব। প্রশাসন ও সিটি করপোরেশনের সমন্বিত উদ্যোগে নাগরিক সেবা সহজীকরণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করাই সরকারের মূল লক্ষ্য বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এ দিন বিকেলে মহানগরীর টঙ্গীর হিমারদীঘি এলাকায় গাসিক নির্মিত আধুনিক ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত ‘প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট-২০২৫’-এর জমজমাট ফাইনাল উপভোগ করেন স্থানীয় সরকার সচিব। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচের লড়াইয়ে বাসন অঞ্চল-৬ দল ২-০ গোলে কোনাবাড়ী অঞ্চল-৭-কে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে ট্রফি তুলে দেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী।

গাসিক প্রশাসক ও ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন গাজীপুর মহানগর পুলিশ কমিশনার মো. ইসরাইল হাওলাদার এবং গাজীপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আলম হোসেন। এ ছাড়া গাসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. সোহেল হাসানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা