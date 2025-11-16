মুড়ির কারখানায় শ্রমিকের মৃত্যু

গাজীপুরের শ্রীপুরে মুড়ির কারখানায় কাজ করা মো. নাঈম খান (২০) নামের এক শ্রমিকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। রোববার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ।
নাঈম উপজেলার তেলিহাটি ইউনিয়নের মুলাইদ গ্রামের আল মদিনা ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতেন। কারখানাটির শ্রমিকদের দাবি, শনিবার দিবাগত রাতে নাঈম মুড়ির মিলে কাজ করার সময় চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে মারা যান।
নাঈম ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার হারিয়াকান্দি গ্রামের মো. খলিলুর রহমানের ছেলে।
কারখানার শ্রমিক লাল মিয়া বলেন, নাঈম রাতে গুদাম থেকে চালের বস্তা বের করার কাজ করছিলেন। হঠাৎ চালের বস্তা বের করার সময় স্তূপ করে রাখা বস্তা তাঁর ওপর পড়ে। এ সময় অন্য শ্রমিকেরা চালের বস্তা সরিয়ে নাঈমকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন, ‘নাঈমের ওপর অনেক বস্তা পড়ে যাওয়ায় সে চাপা পড়ে। যখন আমরা উদ্ধার করি, তখন তার কোনো ধরনের জ্ঞান ছিল না। মনে হচ্ছে ঘটনাস্থলেই সে মারা গেছে। তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে থেঁতলে গেছে।’
নিহত শ্রমিকের খালা রেখা আক্তার বলেন, ‘রাতে এমন ঘটনা ঘটলেও ভোরে কারখানার লোকজন আমাদের জানায়। খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে মরদেহ পাই। নাঈমের সঙ্গে কাজ করা অন্য শ্রমিকেরা জানিয়েছে, সে চালের বস্তার নিচে চাপা পড়ে মারা গেছে।’
এ বিষয়ে বক্তব্য নেওয়ার জন্য আল মদিনা ফুড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃপক্ষের কাউকে পাওয়া যায়নি।
শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক অনিকা বলেন, নাঈম নামের এক শ্রমিককে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসে।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহম্মদ আব্দুল বারিক বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।