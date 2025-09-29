হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

সড়ক বিভাজকে মোটরসাইকেলের ধাক্কা, নিহত ২

গাজীপুর প্রতিনিধি

প্রতীকী ছবি

গাজীপুর মহানগরীর পুবাইল থানাধীন সমরসিং এলাকায় সড়ক বিভাজকে ধাক্কা খেয়ে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী নিহত হয়েছে। আজ সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে ঢাকা সিটি বাইপাস সড়কের হাবিব পাম্পের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ব্যক্তিরা হলো গাজীপুর মহানগরীর পুবাইল থানার তালটিয়া পূর্বপাড়ার মানিক মিয়ার ছেলে শান্ত (১৫) ও একই থানার তালটিয়া বাথানবাড়ীর জামান মিয়ার ছেলে লিখন (২১)।

পুলিশ জানায়, বেপরোয়া গতিতে চালানো মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক বিভাজকে ধাক্কা খায়। এতে মোটরসাইকেলের দুই আরোহী ছিটকে পড়ে এবং মাথায় মারাত্মক আঘাত পায়। এতে ঘটনাস্থলেই তারা প্রাণ হারায়। খবর পেয়ে পুবাইল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ দুটি উদ্ধার করে টঙ্গীর শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

গাজীপুর মহানগর পুলিশের পুবাইল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম আমিরুল ইসলাম বলেন, এসআই মো. নাসির উদ্দিন স্থানীয় লোকজন ও স্বজনদের উপস্থিতিতে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন এবং লাশ দুটি শহীদ আহসান উল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতাল টঙ্গীতে পাঠান।

ওসি আরও জানান, নিহত ব্যক্তিদের পরিবার থেকে জানানো হয়েছে, এ দুর্ঘটনায় তারা কোনো অভিযোগ বা মামলা করবে না। এ বিষয়ে আইনগত বিষয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সম্পর্কিত

গাজীপুরে গণঅধিকারের এমপি প্রার্থীকে অপহরণের চেষ্টা

গাজীপুরে পিকআপের ধাক্কায় অটোরিকশার ২ যাত্রী নিহত, আহত ৫

শ্রীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে শ্রমিকদের আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ

গাজীপুরে পোশাক কারখানায় আগুন

শ্রীপুরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হত্যা মামলার আসামি যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

গাজীপুরে রিসোর্টে নিয়ে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ: মানব পাচার আইনে পুলিশের মামলা

টঙ্গীতে রাসায়নিক গুদামে আগুন: মালিকদের বিরুদ্ধে মামলা

কর্মস্থলে অনিরাপদ শ্রমিক

মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, গাজীপুরে রিসোর্টে অভিযানে গ্রেপ্তার ১৮

সাফারি পার্কে রাতের আঁধারে লুকিয়ে প্রবেশ, গ্রেপ্তার ১১
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা