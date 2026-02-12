হোম > সারা দেশ > গাজীপুর

গাজীপুরে ২ আসনে বিএনপি ও একটিতে জামায়াত এগিয়ে

গাজীপুর প্রতিনিধি

গাজীপুর জেলায় মোট তিনটি আসনের প্রাপ্ত কেন্দ্রের ফলাফলের ভিত্তিতে ২ আসনে বিএনপি প্রার্থী এবং ১টিতে জামায়াত প্রার্থী এগিয়ে রয়েছেন।

গাজীপুর-১ আসনে মোট ৬৪ কেন্দ্রের মধ্যে ৪৩টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী মো. মজিবুর রহমান ধানের শীষ প্রতীকে ৩৩,৫০৪ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মো. শাহ আলম বকশি দাড়িপাল্লা প্রতীকে ২৭,৬৬০ ভোট পেয়েছেন।

গাজীপুর-৪ আসনে মোট ১২২ কেন্দ্রের মধ্যে ৫৬টির ফলাফলে জামায়াত প্রার্থী সালাহ উদ্দিন দাড়িপাল্লা প্রতীকে ৪৮,৬০৩ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন। বিএনপির রিয়াজুল হান্নান ধানের শীষ প্রতীকে ৪০,৪৬৮ ভোট পেয়েছেন।

গাজীপুর-৫ আসনে মোট ১২৪ কেন্দ্রের মধ্যে ২২টির ফলাফলে বিএনপি প্রার্থী এ কে এম ফজলুল হক মিলন ধানের শীষ প্রতীকে ২২,৭২২ ভোটে এগিয়ে রয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মোহাম্মদ খাইরুল হাসান দাড়িপাল্লা প্রতীকে ১৩,৫০১ ভোট পেয়েছেন।

