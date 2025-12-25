শ্রীপুরে ইটভাটায় ডেকে নিয়ে জাসাস নেতাকে হত্যার ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ১

গাজীপুরের শ্রীপুরে ইটভাটায় ডেকে নিয়ে জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার (জাসাস) নেতা ফরিদ সরকারকে (৩৫) হত্যার ঘটনায় ছয়জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে শ্রীপুর থানায় মামলাটি করেন নিহতের বড় ভাই ফারুক হোসেন। রাতেই অভিযান পরিচালনা এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে শ্রীপুর থানা-পুলিশ।
নিহত মো. ফরিদ সরকার উপজেলার গোসিঙ্গা ইউনিয়নের নারায়ণপুর গ্রামের মো. জামাল উদ্দিন সরকারের ছেলে। তিনি গোসিঙ্গা ইউনিয়ন জাসাসের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে ইটভাটায় ডেকে নিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা।
মামলার আসামিরা হলেন গোসিঙ্গা ইউনিয়নের ফারুক হোসেন, তাঁরা মিয়া, আনোয়ার হোসেন, হালিম উদ্দিন, মোতাহার হোসেন, হৃদয় হাসান ও টিটু মিয়া।
শ্রীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাছির আহমদ আজকের পত্রিকাকে জানান, গতকাল দিবাগত রাতে নিহতের বড় ভাই ফারুক হোসেন বাদী হয়ে ছয়জনের নাম উল্লেখ করে একটি মামলা করেছেন। পুলিশ রাতেই অভিযান পরিচালনা করে মামলার এজাহারভুক্ত আসামি টিটু মিয়াকে গ্রেপ্তার করে। আজ বৃহস্পতিবার আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ওসি আরও জানান, এ ঘটনায় আরও ছয়জনকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তবে এই ছয়জন মামলার এজাহারভুক্ত আসামি নন। বাকি আসামিদের গ্রেপ্তারে কাজ করছে পুলিশ।