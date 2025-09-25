গাজীপুরে ছয়টি ঝুটের গুদামে আগুন

গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ীর আমবাগ এলাকায় একটি ঝুটের গুদামে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পরে আগুন আশপাশের আরও ছয়টি ঝুটের গুদামে ছড়িয়ে পড়ে।
আজ বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাত সোয়া ৮টার দিকে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, গাজীপুর মহানগরীর কোনাবাড়ী থানাধীন আমবাগ এলাকায় নাদের আলী উচ্চবিদ্যালয়ের পেছনে একটি ঝুটের গুদামে প্রথমে আগুনের সূত্রপাত হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করার পর আগুন আশপাশের আরও ছয়টি গুদামে ছড়িয়ে পড়ে। আগুন স্থানীয় বাসিন্দাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তাঁরা ফায়ার সার্ভিসে খবর দেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ায় পাশের নাদের আলী উচ্চবিদ্যালয়ের ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।
গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুন জানান, কোনাবাড়ীতে একটি ঝুটের গুদামে আগুন লাগে। পরে তা আশপাশের আরও কয়েকটি গুদামে ছড়িয়ে পড়ে। ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।
মোহাম্মদ মামুন বলেন, তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
জিএমপির কোনাবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সালাহ উদ্দিন বলেন, ‘আগুন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছি। ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করছে।’